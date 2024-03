Tote und Verletzte bei Schießerei in Moskauer Konzerthalle

In einem Konzertsaal in Moskau sind bei einem Schusswaffenangriff nach Angaben des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB 40 Menschen getötet worden. Mehr als 100 weitere seien verletzt worden, hieß es weiter.

Unbekannte in Kleidung in Tarnfarben hätten die Crocus City Hall kurz vor Beginn eines Konzerts der russischen Rockgruppe Piknik gestürmt und das Feuer eröffnet, teilte die russische Generalstaatsanwaltschaft mit. Wie russische Medien berichteten, brach nach dem Angriff in dem Veranstaltungsort am Rande der russischen Hauptstadt Feuer aus, der FSB sprach von einer Explosion.

Dach eingestürzt, Dutzende Rettungswagen im Einsatz

Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Bei den Opfern soll es sich russischen Medien zufolge sowohl um Mitarbeiter als auch um Besucher der Konzerthalle handeln.

An dem berühmten Gebäude waren lodernde Flammen zu sehen und eine riesige Rauchwolke. Das Dach soll eingestürzt sein. Die Lage war unübersichtlich. Nach Behördenangaben waren Dutzende Rettungswagen im Einsatz und viele Busse, um Menschen in Sicherheit zu bringen. In den Zuschauersälen gibt es Tausende Plätze.

Ein Reporter der Nachrichtenagentur Ria Nowosti vor Ort sprach von "automatischem Gewehrfeuer", das Bewaffnete in Tarnkleidung abgegeben hätten. Auslöser des Feuers sei eine Granate oder eine Brandbombe gewesen. Die Schüsse hätten 15 bis 20 Minuten angedauert, hieß es demnach weiter. Viele Besucher des Konzerts hätten sich ins Freie retten können. Nach Angaben des russischen Katastrophenschutzministeriums konnte die Feuerwehr rund hundert Menschen durch den Keller in Sicherheit bringen.

Außenministerium spricht von Terrorangriff

Die Behörden ermitteln wegen des Verdachts auf einen Terroranschlag. Das russische Außenministerium hat den Angriff ein "blutiges terroristisches Attentat" genannt. "Die gesamte Weltgemeinschaft muss dieses verabscheuungswürdige Verbrechen verurteilen", schrieb Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa im Onlinedienst Telegram.

Der russische Präsident Wladimir Putin lässt sich nach Kremlangaben "seit der ersten Minute" über den mutmaßlichen Terroranschlag informieren. Putin erhalte über die entsprechenden Dienste ständig alle wichtigen Informationen über das Geschehen und die eingeleiteten Maßnahmen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge am Freitagabend.

Bürgermeister Sergej Sobjanin sprach von einer "schrecklichen Tragödie". Er sagte alle Großveranstaltungen am Wochenende ab. Laut Tass werden die Sicherheitsvorkehrungen an den Flughäfen und Bahnhöfen der Hauptstadt verstärkt.

Chefin des Föderationsrats droht mit Vergeltung

Die Chefin des Föderationsrats, dem Oberhaus des russischen Parlaments, Valentina Matwijenko, hat den Drahtziehern bereits mit Vergeltung gedroht. "Diejenigen, die hinter diesem fürchterlichen Verbrechen stehen, werden die verdiente und unausweichliche Strafe dafür erhalten", schrieb sie am Freitagabend auf ihrem Telegram-Kanal. Der Staat werde zugleich alles tun, um den Hinterbliebenen zu helfen, kündigte sie an. Die Regierung kündigte ebenfalls Hilfe an.

Warnungen vor Anschlägen in letzter Zeit

Erst kürzlich hatte die US-Botschaft in Moskau amerikanische Staatsbürger gemahnt, stark frequentierte Orte in der russischen Hauptstadt zu meiden. Es gebe eine akute Anschlagsgefahr, hieß es. Auch das Auswärtige Amt riet dringend von Reisen nach Russland ab, weitere westliche Länder richteten ebenfalls Warnungen an ihre Staatsbürger.

Kremlchef Wladimir Putin, der sich nach einem harten Vorgehen gegen die Opposition kürzlich eine weitere Amtszeit sicherte, bezeichnete die westlichen Mahnungen als Versuch, Russen einzuschüchtern.

Kiew dementiert Beteiligung an Terroranschlag in Moskau

Vertreter Kiews haben den Verdacht einer ukrainischen Verwicklung in den mutmaßlichen Terroranschlag bei Moskau zurückgewiesen. "Die Ukraine steht in absolut keiner Beziehung zu den Vorgängen", betonte Mychajlo Podoljak, Berater von Präsidentenbürochef Andrij Jermak, in einer Videobotschaft bei Telegram am Freitag. Sein Land stehe mit Russland und der russischen Armee in einem Krieg und werde diese mit "entschiedenen Offensivhandlungen" zerschlagen. Gleichzeitig hob er hervor: "Die Ukraine hat im Unterschied zur Russischen Föderation niemals terroristische Methoden der Kriegsführung, Terrorismus als solchen angewandt."

Auch die USA sehen keine Anzeichen für Verwicklung Kiews

Kurz nach Bekanntwerden des Angriffs gab es bereits erste Reaktionen aus dem Ausland. Das Auswärtige Amt kondoliert den Familien der Opfer und spricht von einem "furchtbaren Angriff auf unschuldige Menschen". Die Hintergründe müssten rasch aufgeklärt werden, heißt es auf dem Kurznachrichtendienst X.

Das Weiße Haus teilte auf Nachfrage mit, es gebe derzeit keine Anhaltspunkte für eine Verbindung in die Ukraine. "Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Ukraine oder Ukrainer mit den Schüssen zu tun hatten", sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, in Washington. Man könne noch nicht viel zu den Details mitteilen, rate aber zu diesem frühen Zeitpunkt eindringlich von der Annahme ab, dass es eine Verbindung zur Ukraine gebe.

"Die Bilder sind einfach schrecklich", betonte Kirby außerdem und sagte, man sei in Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen. Das US-Außenministerium rate amerikanischen Staatsbürgern vor Ort dazu, große Menschenansammlungen zu meiden.

Mit Informationen von dpa, Reuters und AFP