Ukraine-Ticker: Klitschko meldet Raketenangriff auf Kiew

08.12 Uhr: Kiewer Behörden melden zwölf Verletzte

Behördenangaben zufolge sind bei dem nächtlichen Raketenangriff auf Kiew zwölf Menschen verletzt worden. Zwei der Verletzten seien ins Krankenhaus eingeliefert, die übrigen ambulant behandelt worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko auf seinem Telegram-Kanal mit. Russland soll bei dem Angriff Marschflugkörper, aber auch Iskander- und moderne Hyperschall-Raketen vom Typ Kinschal eingesetzt haben.

07.36 Uhr: Mehrere Verletzte bei Raketenangriff auf Kiew

Der ukrainischen Luftabwehr gelang es nach Angaben des Militärs zwar, alle 31 Geschosse abzufangen. Dennoch wurden mindestens zehn Menschen verletzt, wie Bürgermeister Vitali Klitschko mitteilte. Raketentrümmer hätten mehrere Wohngebäude und Industrieanlagen beschädigt und auch einen Kindergarten getroffen.

Laut dem Chef der Kiewer Militärverwaltung ist die Stadt aus verschiedenen Richtungen beschossen worden. Russland habe strategische Bomber eingesetzt, einige Raketen seien aber auch von russischem Territorium aus abgefeuert worden. Fast drei Stunden lang habe es Luftalarm gegeben. Ein mehrstöckiges Gebäude im Stadtzentrum sei evakuiert worden, nachdem in einer der Wohnungen ein Feuer ausgebrochen sei. In Häusern in der Umgebung seien Fensterscheiben zerbrochen, Autos seien in Brand geraten.

06.55 Uhr: Klitschko meldet Raketenangriff auf Kiew

Die ukrainische Hauptstadt wird nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko von Russland mit Raketen angegriffen. Acht Menschen seien verletzt und Wohngebäude und Industrieanlagen beschädigt worden, teilt Klitschko über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Luftabwehreinheiten seien im Einsatz, um den Angriff abzuwehren. Raketentrümmer seien in verschiedenen Teilen der Stadt niedergegangen. Es ist der erste große Raketenangriff auf Kiew seit mehreren Wochen.

03.42 Uhr: Mehrere EU-Staaten fordern Importbeschränkung für russisches Getreide

Mehrere EU-Staaten fordern von der Europäischen Kommission Importbeschränkungen für russisches Getreide. Russland finanziere mit Gewinnen aus den Getreideexporten in die EU auch den laufenden Krieg gegen die Ukraine, heißt es in einem Brief, der von den Agrarministern aus Tschechien, Estland, Lettland, Litauen und Polen unterschrieben wurde und der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel vorliegt. Man fordere die Kommission auf, Rechtsvorschriften auszuarbeiten, die die Einfuhr von Getreide aus Russland und Belarus in das Gebiet der EU einschränken. Zudem solle die Kommission prüfen, inwiefern die Einfuhr von Agrarprodukten russischer und belarussischer Herkunft in die EU grundsätzlich weiter gedrosselt werden könne.

03.27 Uhr: Australien schließt sich Drohnen-Koalition an

Australien schließt sich einer Drohnen-Koalition zur Unterstützung der Ukraine im Verteidigungskampf gegen Russland an. "Das ist ein wichtiger Weg, um unseren Beitrag zu den Bemühungen zu leisten, dass die Ukraine ihren Kurs beibehält und diesen Konflikt unter ihren eigenen Bedingungen lösen kann", sagte der australische Verteidigungsminister Richard Marles. Im vergangenen Monat hatten Großbritannien und Lettland vereinbart, die Drohnen-Koalition anführen zu wollen. Sie soll der Ukraine Tausende unbemannte Luftfahrzeugen liefern.