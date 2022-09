Tödlicher Angriff bei CSD Münster: Tatverdächtiger vorbestraft

Im Fall des tödlichen Angriffs auf einen 25-Jährigen bei einer Christopher-Street-Day-Versammlung in Münster gibt es neue Informationen über den mutmaßlichen Täter. Wie Oberstaatsanwalt Dirk Ollech der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, ist der 20 Jährige in der Vergangenheit wegen mehrerer Körperverletzungsdelikte verurteilt worden.

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Der Mann sitzt seit Samstag in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt. Die U-Haft verhängte der Haftrichter laut Oberstaatsanwalt Ollech, weil eine Wiederholungsgefahr besteht. Seine Nationalität sei den Ermittlern bekannt, werde aber nicht genannt, sagte Ollech der dpa. Es sei kein Zusammenhang zu sehen zwischen der Nationalität und der mutmaßlichen Tat.

Erst beleidigt, dann zugeschlagen

Bei der CSD-Versammlung in Münster am 27. August soll der 20-jährige Tatverdächtige zunächst mehrere Frauen unter anderem mit den Worten "lesbische Hure" beschimpft und bedroht haben. Das 25-jährige Opfer bat den Mann, die Beleidigungen zu unterlassen. Daraufhin schlug der mutmaßliche Täter den Ermittlungen zufolge unvermittelt mindestens einmal mit der Faust zu. Der 25-Jährige schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf und starb nach künstlichem Koma am Freitag im Krankenhaus.