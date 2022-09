Nach Attacke bei CSD in Münster: 25-Jähriger gestorben

Ursprung Christopher Street Day

Zusammenkünfte zum Christopher Street Day sind ein zentrales Ereignis im Kalender der weltweiten LGBTQ-Bewegung. Sie erinnert damit an Ereignisse vom Ende der 1960er Jahre in den USA. Am 28. Juni 1969 stürmte die Polizei die Schwulenbar "Stonewall Inn" in der New Yorker Christopher Street. Es folgten tagelange schwere Zusammenstöße zwischen Aktivisten und Sicherheitskräften. Der Aufstand gilt als Geburtsstunde der LGBTQ-Bewegung.