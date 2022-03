Ukraine: Augsburgs Oberbürgermeisterin schreibt an Gorbatschow

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber hat den Träger des Augsburger Friedenspreises Michail Gorbatschow in einem Brief gebeten, sich für ein Ende des Krieges in der Ukraine einzusetzen. Das hat die Stadt Augsburg heute mitgeteilt.

In ihrem Brief zu Gorbatschows 91. Geburtstag an dem heutigen Mittwoch schreibt Weber: "Gerade nach Ihrem großen Erfolg bei Frieden und Abrüstung haben wir quer durch alle Generationen gehofft, dass die Gefahr eines Krieges in Europa nur noch Utopie ist. Aber falsch gedeutete Geschichte hat eben doch wieder einen Krieg begründet und wir sehen fassungslos die bedrückende Realität. (....) Wir ahnen die große Not, in der Millionen von Menschen derzeit sind und wenden uns an Sie als Kenner der Situation vor Ort, als ehemaligen Staatschef der Sowjetunion und als Friedenspreisträger der Stadt Augsburg: Bitte setzen Sie sich mit allen Ihnen möglichen Mitteln ein, diesen Krieg zu beenden."

Gorbatschow erhält Augsburger Friedenspreis für gewaltlose Wende

Michail Gorbatschow wurde 2005 mit dem Augsburger Friedenspreis ausgezeichnet. Der einstige deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher würdigte den Russen damals als einen Politiker, der die Wendung "ohne Gewalt" zu einer "wunderbaren Wahrheit, Wirklichkeit" habe werden lassen. Er habe der Welt gezeigt, "was man in der Stunde der Entscheidung" tun könne.

Der Augsburger Friedenspreis

Der Augsburger Friedenspreis wird seit 1985 alle drei Jahre anlässlich des Hohen Friedensfestes vergeben, das in Augsburg am 8. August begangen wird und deutschlandweit der einzige gesetzliche Feiertag ist, der nur in einer Stadt gilt. Den Preis begründet haben die Stadt Augsburg und die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern. In der Jury sitzen auch Vertreter der katholischen Kirche und der Universität Augsburg.

Die Auszeichnung soll besondere Leistungen zur Förderung interkonfessioneller Gemeinsamkeiten und Verdienste zur Verständigung zwischen den Religionen würdigen. Zuletzt erhielten 2020 der katholische Münchner Kardinal Reinhard Marx und der evangelische bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm den Preis.

Der Reformator Gorbatschow

Michail Sergejewitsch Gorbatschow war von März 1985 bis August 1991 Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und Staatschef. Von März 1990 bis Dezember 1991 führte er das Land als erster Präsident der Sowjetunion an. Er leitete demokratische Reformen ein und gab den anderen Staaten des Warschauer Paktes die Freiheit, das ebenfalls zu tun.