Tod nach Polizeikontrolle – Leiche soll bald obduziert werden

Die Leiche des nach einer Polizeikontrolle in Mannheim gestorbenen Mannes soll bald obduziert werden – wann, ist nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) Baden-Württemberg noch nicht bekannt. Der 47-Jährige war am Montag während einer Kontrolle durch zwei Polizisten zusammengebrochen und starb später im Krankenhaus. Er hatte sich gegen die Kontrolle gewehrt und war von den Beamten überwältigt worden. Was zu seinem Tod führte, ist bisher unklar.

Überprüfung von Internetvideos, die Polizeigewalt zeigen sollen

Im Internet kursierten später Videos, auf denen zu sehen sein soll, wie ein Beamter auf den Kopf des Mannes einschlägt. Ein LKA-Sprecher wollte sich am Dienstag dazu nicht äußern. Das Video und andere Hinweise müssten überprüft werden.

Anwendung "unmittelbaren Zwangs"

Die Polizisten hätten bei der Kontrolle "unmittelbaren Zwang" angewendet, hieß es vom LKA. Näher ausgeführt wurde dieser Punkt von den Ermittlern nicht. Laut LKA-Sprecher kann das bedeuten, dass ein Verdächtiger auf den Boden gebracht und mit überkreuzten Armen gefesselt wird. Die nächsthöhere Stufe sei, wenn Hilfsmittel wie Schlagstock oder Pfefferspray verwendet würden. Die stärkste Form unmittelbaren Zwangs sei der Einsatz von Schusswaffen.

Spekulationen über Nationalität

Nach Vorwürfen rassistisch motivierter Gewalt hatte das LKA betont, dass der Mann kein türkischer Staatsbürger sei. Solche Spekulationen hatte es zuvor gegeben. Welche Nationalität der 47-Jährige hatte, wurde auch jetzt nicht mitgeteilt. "Das spielt für unsere Ermittlungen keine Rolle", sagte der LKA-Sprecher.