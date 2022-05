Fahndung nach Serien-Einbrecher: 1.000 Euro Belohnung

Im Großraum Augsburg soll er mehr als 100 Mal eingebrochen sein - deshalb ist ein bisher unbekannter Täter von der Kriminalpolizei Augsburg nun zur Fahndung ausgeschrieben worden.

Einbruch in Gastwirtschaften, Buden, Heimen

Der Einbrecher soll sich laut Polizei in den vergangenen Jahren gewaltsam Zutritt zu verschiedenen gewerblichen Objekten wie zum Beispiel Gaststätten, Verkaufsbuden oder Vereinsheimen verschafft und Waren und Bargeld entwendet haben. Insgesamt soll er auf diese Art einen hohen fünfstelligen Eurobetrag erbeutet und einen Sachschaden in einem niedrigen sechsstelligen Eurobereich verursacht haben.

Einbrecher benutzt vermutlich Fahrrad

Aktiv war der Gesuchte sowohl in nördlichen Stadtteilen Augsburgs, als auch in Königsbrunn und den angrenzenden Städten im Osten und Nordosten Augsburgs. Vom Täter hat die Polizei jetzt das Foto einer Überwachungskamera veröffentlicht und eine Personenbeschreibung herausgegeben: Es handelt sich demnach um einen etwa 1,65 bis 1,80 Meter großen Mann von normal-schlanker Statur. Er ist vermutlich per Fahrrad unterwegs.

BKA setzt 1.000 Euro Belohnung aus

Es wurde eine Belohnung von 1.000 Euro für Hinweise, die zur Klärung der Straftaten oder zur Ergreifung des Täters führen, vom Bayerischen Landeskriminalamt ausgesetzt. Informationen erbittet die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323 3810.