Artikel mit Audio-Inhalten

Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Nürnberg-Sündersbühl

Tragisches Unglück in Nürnberg: Im Stadtteil Sündersbühl ist am Montagabend ein Mann in seiner brennenden Wohnung ums Leben gekommen. Die Feuerwehr konnte den 71-Jährigen nur noch tot bergen. Weitere Menschen wurden nicht verletzt.