Zwölf weitere Hamas-Geiseln haben Gazastreifen verlassen

Am fünften Tag der Feuerpause zwischen Israel und der Hamas sind am Abend weitere Geiseln freigekommen. Wie das israelische Militär mitteilte, hat die militant-islamistische Palästinenserorganisation zehn Israelis und zwei Ausländer an das Rote Kreuz übergeben.

Freigelassene Geiseln allesamt weiblich

Wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtet, sind die Freigelassenen allesamt weiblich. Er beobachtete, wie sie am Übergang Rafah an der Grenze zu Ägypten in Fahrzeuge der Hilfsorganisation stiegen. Im Gegenzug sollen 30 weitere palästinensische Häftlinge entlassen werden.

Es war bereits die fünfte Gruppe an Geiseln, die seit Beginn der Feuerpause am Freitag freikam. Diese war zunächst auf vier Tage angelegt, wurde dann aber um zwei Tage verlängert und könnte bis Donnerstagmorgen dauern. Das ist aber keineswegs sicher. Denn zuletzt kam es zwischen Israel und der islamistischen Hamas zu einem Schusswechsel im nördlichen Gazastreifen.

Feuerpause verlängert – aber in Gefahr

Nach Angaben der israelischen Armee wurden Soldaten beschossen und mehrere von ihnen dabei leicht verletzt. Diese hätten zurückgeschossen. Zudem seien insgesamt drei Sprengsätze neben Soldaten an zwei Standorten explodiert. Damit sei der Rahmen der Waffenruhe verletzt worden, hieß es.

Die Hamas bestätigte die Konfrontation und warf Israel ihrerseits eine Verletzung der Feuerpause vor. Die Terrororganisation betonte allerdings, sie fühle sich weiter an die Vereinbarung gebunden, solange die andere Seite sich ebenfalls verpflichtet fühle.