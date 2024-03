Tagesgespräch: Was macht den Job als Bürgermeister so schwer?

Laut Studien sehen sich fast zwei Drittel aller Lokalpolitiker und -politikerinnen regelmäßig mit Anfeindungen konfrontiert. Verbale Attacken, Beleidigungen oder sogar tätliche Angriffe zählen dazu.

Der Fall von Michael Stolze, dem Bürgermeister in Markt Schwaben, ist hierfür ein aktuelles Beispiel. Unter anderem der raue Ton im Gemeinderat, der dem CSU-Politiker wegen seiner Entscheidung für eine geplante Flüchtlingsunterkunft entgegenschlug, führte dazu, dass er Ende Mai sein Amt niederlegen möchte.

Dass der Druck auf die Kommunalpolitik steigt, zeigen auch die Zahlen des Bayerischen Innenministeriums: Demnach sind 2022 die Straftaten gegenüber Lokalpolitikerinnen und -politikern um 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Verschiedene Aufgaben im Amt

Die Herausforderungen im Bürgermeisteramt beschränken sich aber nicht nur auf die Auseinandersetzung mit Gegnern von politischen Entscheidungen: Druck, Stress, hohe Arbeitsbelastung gehören zum Alltag. Der Spagat zwischen Sitzungen und Verwaltungstätigkeiten auf der einen Seite, Familie und Privatleben auf der anderen, ist für viele nicht einfach.

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und ARD-alpha fragt: Wie sehen Sie es, dass ein weiterer Bürgermeister in Bayern sein Amt vorzeitig niederlegt? Was macht Ihrer Ansicht nach die Arbeit so schwierig? Was könnte man tun, um Bürgermeisterinnen zu entlasten? Was muss sich in der öffentlichen Debatte verändern, damit Lokalpolitiker künftig weniger Hass ausgesetzt sind?

Zu Gast bei Moderator Sebastian Meinberg ist Andreas Carl, ehemaliger Bürgermeister von Weitramsdorf. Er trat nach zwei Jahren im Amt zurück. Außerdem sind die SPD-Politiker Thomas Zwingel und Michael Adam zugeschaltet. Thomas Zwingel ist Vizepräsident des Bayerischen Gemeindetags und Bürgermeister von Zirndorf. Michael Adam ist Bürgermeister von Bodenmais.

