Tagesgespräch: Verpflichtender Besuch von KZ-Gedenkstätten?

Ein Besuch in einer KZ-Gedenkstätte kann eine sehr emotionale und wichtige Erfahrung sein, um die Schrecken der Vergangenheit zu begreifen und sich mit den Gräueltaten des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. Die Unionsfraktion im Bundestag fordert jetzt: Alle Schülerinnen und Schüler sollen verpflichtend mindestens einmal in ihrer Schulzeit eine KZ-Gedenkstätte besuchen.

Für Antisemitismus und Rassismus sensibilisieren

Diese Maßnahme soll nicht nur dazu dienen, das historische Bewusstsein zu stärken, sondern auch dazu beitragen, Antisemitismus und anderen Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit entgegenzuwirken. Indem Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit erhalten, sich vor Ort mit den Gräueltaten des Holocaust auseinanderzusetzen, sollen sie sensibilisiert werden für die Gefahren von Diskriminierung und Rassismus.

In Bayern ist ein solcher Besuch bereits verpflichtend an Realschulen und Gymnasien. Viele befürworten die Maßnahme und sehen darin eine wichtige Möglichkeit zur Bildung und Aufklärung, während andere Bedenken äußern, ob ein Besuch nicht zu emotionalen Belastungen bei den Schülerinnen und Schülern führen könnte. Eine Pflicht könnte deshalb vielleicht sogar kontraproduktiv sein, weil sie zu eine Trotzhaltung hervorrufen könnte.

Was halten Sie von einem verpflichtenden Besuch in KZ-Gedenkstätten für Schülerinnen und Schüler? Wie wichtig ist es in den heutigen Zeiten, sich der deutschen Geschichte zu erinnern? Wie können junge Menschen Ihrer Meinung nach einen Zugang dazu bekommen? Was wünschen Sie sich in Hinblick auf Sensibilisierung für Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung? Welche Erfahrungen haben Sie selbst bei dem Besuch einer KZ-Gedenkstätte gemacht, oder was haben ihre Kinder davon berichtet?

Zu Gast bei Moderatorin Stephanie Heinzeller ist Prof. Manfred Seidenfuß. Er lehrt Geschichte und Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Außerdem ist Louisa Basner zugeschaltet, Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz.

