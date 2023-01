Tagesgespräch: Insekten in Lebensmitteln – eklig oder Zukunft?

"Wir wünschen guten Appetit beim Verzehr Eurer Snacks – ob mit oder ohne Grille oder Wurm!", twittert die EU-Kommission anlässlich der neuen Lebensmittelverordnung, die ab heute gilt. Seit Tagen wird bereits heftig darüber diskutiert, was von dieser Änderung zu halten ist. Mehlwürmer und Heuschrecken dürfen bereits als Ganzes, entweder gefroren oder getrocknet, sowie als Pulver im Essen sein. Nun kommen Getreideschimmelkäfer und Hausgrillen dazu. Dass man Insekten ohne sein Wissen zu sich nimmt, braucht man jedoch nicht befürchten. Es gilt: Bei Speise-Insekten muss darauf hingewiesen werden, dass diese Zutat enthalten ist. Denn bei Menschen, die bekanntermaßen gegen Krebstiere und Erzeugnissen daraus allergisch sind, können entsprechende Reaktionen die Folge sein.

Diskutieren Sie mit

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und ARD alpha fragt: Was halten Sie von der neuen EU-Lebensmittelverordnung? Können Sie die Aufregung darum verstehen? Was sind Ihre Befürchtungen? Oder befürworten Sie die Änderung? Was spricht aus Ihrer Sicht dafür, Insekten in verarbeiteter Form dem Essen hinzuzufügen?

Zu Gast bei Moderatorin Birgit Kappel ist Dr. Brigitte Paulicks, Wissenschaftliche Mitarbeiterin für Tierernährung an der TUM Weihenstephan.

Wie ist Ihre Meinung?

