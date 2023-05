Tagesgespräch: Haben Sie schon das Deutschlandticket?

Der Vorgänger vom 49-Euro-Ticket war ein echter Erfolg. Millionen Deutsche reisten mit dem 9-Euro-Ticket von Juni bis August letzten Jahres durch ganz Deutschland – für ein Wochenende auf Sylt oder von München aus für einen Tag in die Berge.

Seit dem 1. Mai gilt das bundesweite Deutschlandticket. Man kann damit in allen öffentlichen Nahverkehrsmitteln fahren. Das soll Busse und Bahnen gegenüber dem Auto für alle attraktiver machen. Das Sparticket ist besonders für Pendler eine finanzielle Entlastung. Die bisherigen Abo-Preise sind in Ballungsräumen meist deutlich teurer und liegen in ländlichen Regionen oft sogar im dreistelligen Bereich.

