Tagesgespräch: Ehrenamt – erwarten Sie mehr als warme Worte?

Ob bei der Freiwilligen Feuerwehr, als Schöffe bei Gericht oder als Schülerlotse: Viele Menschen engagieren sich ehrenamtlich und wollen sich so aktiv in die Gesellschaft einbringen. 47 Prozent der bayerischen Bevölkerung über 14 Jahren bekleidet ein Ehrenamt, so das Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales.

Als Würdigung gibt es zum Beispiel die Ehrenamtskarte, die unter anderem vergünstigten Eintritt bei Museen und Theatern ermöglicht. Doch reicht das als Anreiz aus? Bundespräsident Steinmeier hat anlässlich des internationalen Tags des Ehrenamts dazu aufgerufen, bessere Rahmenbedingungen für Ehrenamt und kommunalpolitisches Engagement zu schaffen. Denn generell ist das ehrenamtliche Engagement seit der Corona-Pandemie rückläufig – besonders im Osten Bayerns. Das bestätigen sowohl die Hilfsorganisation Malteser in Weiden als auch der Bezirk Oberpfalz des Bayerischen Landessportbunds.

Tagesgespräch: Diskutieren Sie mit

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und ARD alpha fragt: Engagieren Sie sich ehrenamtlich? Was ist Ihre Motivation? Fühlen Sie sich und Ihr Engagement ausreichend gewürdigt? Was wünschen Sie sich? Was muss sich Ihrer Meinung nach ändern, damit mehr Menschen ein Ehrenamt ausüben?

Zu Gast bei Moderator Sebastian Meinberg ist Andrea Schatz, Geschäftsführerin der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen Unterhaching e.V..

Wie ist Ihre Meinung?

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar.

Sie können uns auch über WhatsApp und Telegram einen Kommentar schicken, den wir dann gegebenenfalls in der Sendung zitieren. Die Nummer dafür ist die 0151 / 7 220 220 7.