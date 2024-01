Streit um Kinderfreibetrag: Grüne Deligöz stellt sich Kritik

Es ist ein Muster, aus dem sich die Ampel-Regierung offenbar nicht befreien kann: Kaum hat man etwas gemeinsam beschlossen, fällt man letztlich doch wieder darüber her. Dafür erfand der Publizist Michel Friedman am "Sonntags-Stammtisch" sogar ein eigenes Wort: "Ampelei". So sei es mit den Kürzungen der Agrardiesel-Subventionen für Bauern gewesen, gegen die der grüne Landwirtschaftsminister im Nachgang selbst kritisiert hatte.

Ähnlich verfahren zeigt sich nun die Ampel vor der anstehenden Haushaltswoche. Nämlich bei den Plänen des Finanzministers Christian Lindner (FDP), den Kinderfreibetrag zu erhöhen – das lehnen Kabinettsmitglieder aus den anderen Parteien jedoch ab.

Streit um Kinderfreibetrag: Alles nur Routine, so Deligöz

Die Anpassung des steuerlichen Kinderfreibetrages stünde eigentlich nur routinemäßig auf der Agenda, versuchte am "Sonntags-Stammtisch" die Grünen-Politikerin Ekin Deligöz zu beschwichtigen. Im vergangenen Jahr sei das Kindergeld vorzeitig erhöht worden. Die Staatsministerin im Familienministerium sagte, da sei es nur folgerichtig, dass nachträglich auch der Freibetrag angepasst würde. Was nun "aus dem Bundestag in die Presse gelangte", sei ein "gefühltes Gerechtigkeitsgefühl".

SPD-Politiker finden das Abgesprochene plötzlich ungerecht

Tatsächlich fanden auf Presse-Nachfragen vor allem SPD-Abgeordnete das offenbar abgesprochene Vorgehen nun ungerecht. Denn der Freibetrag tritt erst dann ein, wenn die Eltern über ein sehr hohes Einkommen verfügen. Man solle entweder das Kindergeld abermals erhöhen - oder aber ein gänzlich neues Konzept erarbeiten.

Genau das tue gerade das Familienministerium und arbeite an der sogenannten Kindergrundsicherung, sagte Deligöz am Stammtisch. Diese soll ab 2025 Leistungen für Kinder bündeln – und etwa das Kindergeld an die Freibeträge fest koppeln. Dies soll vor allem armutsgefährdete Familien entlasten.

Kindergrundsicherung könnte Milliarden Euro kosten

Was das kostet, fragte der Stammgast Klaus Bogenberger. Wenn der Plan aufginge, so Deligöz, rede man hier von vielen Milliarden Euro. "Das werden wir in einem Jahr nicht hinkriegen", sagte Deligöz.

Was im Vorfeld der Haushaltswoche bleibt, ist also abermals ein Streit in der Ampel um beschlossene Dinge. So sagte es Publizist Michel Friedman, der auch CDU-Mitglied ist: "Man kann alles machen, aber wie es die Ampel macht, das ärgert die Menschen, die es betrifft". Die größte Opposition der Ampel sei die Ampel selbst.