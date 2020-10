Staatstrojaner gegen Rassismus-Studie: War es ein Deal?

Tatsächlich steht im Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD auf Seite 127: "Zudem wollen wir die Befugnisse des Verfassungsschutzes des Bundes und der Länder vereinheitlichen, insbesondere bei der Datenerhebung und Datenspeicherung […]. Wir sind uns bewusst, dass auch maßvolle und sachgerechte Kompetenzerweiterungen des BfV eine gleichzeitige und entsprechende Ausweitung der parlamentarischen Kontrolle erfordern."

Parlament soll mehr Kontrolle bekommen

Geht es um die Überwachung der Telekommunikation, ist im Bundestag die sogenannte G10-Kommission gefragt. Die 10 steht hier für den Artikel 10 des Grundgesetzes. Darin geht es unter anderem um das Post- und Fernmeldegeheimnis.

Bisher hat die G10-Kommission acht Mitglieder. Nach der Vorstellung der Koalition sollen es bald zehn sein. Außerdem soll dem Gremium ein technischer Berater an die Seite gestellt werden. Das war der SPD wichtig. Die Geheimdienste können also nicht einfach so Kommunikation mitlesen und speichern. Voraussetzung ist in jedem Fall eine entsprechende Anordnung.

Befürworter sehen Pläne als zeitgemäßes Update

Die Reform muss noch vom Bundestag gebilligt werden. Befürworter des Entwurfs sagen, damit wären die Geheimdienste bloß wieder auf dem Stand angekommen, auf dem sie vor der Erfindung von Internet und Mobilfunk waren.

Auch im Bundesinnenministerium kann man die Empörung der Netzpolitiker nicht nachvollziehen. Auf BR-Anfrage heißt es zum Gesetzentwurf: "Der Schutz der Menschen in Deutschland hält damit technisch mit den Bedrohungen Schritt." Seehofers Haus weist auch darauf hin, dass der Entwurf schon seit vier Monaten auf der Homepage des Ministeriums zu lesen ist.

Ob die SPD dem "Staatstrojaner" im Gegenzug für die Rassismus-Studie zugestimmt hat, lässt sich nicht zweifelsfrei sagen. Die SPD-Parteizentrale hat eine Anfrage des BR dazu bisher nicht beantwortet.