Kachowka-Staudamm explodiert: Was wir wissen – und was nicht

In den frühen Morgenstunden am 6. Juni 2023 wurde der Kachowka-Staudamm durch eine Explosion zerstört. Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge soll sich die Detonation gegen 02.50 Uhr Ortszeit (01.50 Uhr MESZ) zugetragen haben. Russland und die Ukraine machen sich gegenseitig verantwortlich. Welche Folgen hat die Explosion für die Ukraine, aber auch für die Welt? Ein Überblick.

Wo liegt der Kachowka-Staudamm?

Der Kachowka-Staudamm und das angrenzende Wasserkraftwerk befinden sich in der Stadt Nowa Kachowka in dem von Russland besetzten Teil der ukrainischen Region Cherson. Russland hatte das Nachbarland Ukraine im Februar 2022 überfallen und das Gebiet Cherson besetzt. Die gleichnamige Gebietshauptstadt steht zwar unter ukrainischer Kontrolle, Städte südlich des Flusses Dnepr wie Nowa Kachowka sind hingegen in russischer Hand.

Der Fluss, der in dieser Gegend die Frontlinie darstellt, wird in Nowa Kachowka zum sechsten und letzten Mal vor dem Schwarzen Meer insgesamt auf 200 Kilometer Länge gestaut.