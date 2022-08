Tagesgespräch: Spekulationen zum Papst: Zeit für Erneuerung?

Der Papst tritt zurück – das wäre nach der Entscheidung von Papst Benedikt XVI. im Jahr 2013 keine komplett überraschende Schlagzeile mehr. Der 95-jährige Vorgänger von Papst Franziskus lebt seit neun Jahren im Ruhestand im Vatikan.

Rücktritt des Papstes – bisher nur Spekulation

Auch um den 85-jährigen Papst Franziskus gibt es immer wieder Gerüchte zum Thema Rücktritt: Er ist wegen Knieschmerzen seit Monaten auf den Rollstuhl angewiesen, musste sich im vergangenen Jahr einer komplizierten Darm-OP unterziehen, und er muss immer wieder die Frage beantworten, ob denn auch er an Rücktritt denke. Er selbst hat vor einigen Wochen gesagt: "Die Tür ist offen, das ist eine normale Möglichkeit, aber bis heute habe ich nicht an diese Tür geklopft. Das heißt aber nicht, dass ich übermorgen nicht anfangen würde, darüber nachzudenken."

Nun hat der Papst die Stadt L’Aquila besucht, die 2009 von einem schweren Erdbeben betroffen war. Dort ging Franziskus auch zum Grab von Coelestin V., der im 13. Jahrhundert als erster Papst zurückgetreten war. Nur ein Zufall?

Neue Kardinäle: Weichenstellung für die Zukunft?

Am Samstag hat Franziskus 20 Männer in den Kardinalsstand erhoben. Von den neuen Kardinälen sind 16 zum Stichtag unter 80 Jahre alt und daher berechtigt, an einer künftigen Papstwahl teilzunehmen. Ist die Ernennung als Weichenstellung zu verstehen? Wird mit ihnen einmal der Weg von Franziskus weitergeführt?

