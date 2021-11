Sinkende Corona-Zahlen: Israel erlaubt wieder Tourismus

Fast 30 Grad Celsius sollen es an diesem Montag in Tel Aviv werden. Israels Regierung hofft auf viele Touristen, die sich auch wegen des Wetters für eine Reise nach Israel entscheiden. Seit Beginn der Corona-Pandemie war Israel im internationalen Vergleich relativ streng. Erst jetzt, nach 20 Monaten dürfen Touristen auch ohne Sondergenehmigung wieder ins Land.

Es gibt aber Bedingungen. Die Reisenden müssen doppelt gegen das Coronavirus geimpft sein und die zweite Dosis darf nicht länger als sechs Monate her sein. Akzeptiert wird auch ein Zertifikat aus der EU, eine Covid19-Erkrankung überstanden zu haben.

Familienreisen nach Israel kaum möglich

Nach der Ankunft am Flughafen bei Tel Aviv müssen alle Reisenden zum PCR-Test. Erst wenn ein negatives Testergebnis da ist, dürfen sie eine Kurzquarantäne verlassen. In einem Punkt bleibt Israel streng: Ungeimpfte Kinder dürfen weiterhin nicht kommen. Familienreisen - wie sie in den meisten Ländern wieder erlaubt sind - sind somit kaum möglich.

Israels Hotels freuen sich auf die Reisenden aus dem Ausland. Aber nicht überall: Weil Israelis während der Pandemie nur schwer ausreisen konnten, machten sie Urlaub im eigenen Land. Für manche Hotels lief es während der Pandemie deshalb zeitweise besser, nicht schlechter.

Booster-Impfung für alle ab zwölf Jahren

Israel hatte mehrfach die höchsten Infektionsraten der Welt. Im August und September wurden hier viele Menschen bereits zum dritten Mal geimpft. Die sogenannte Booster-Impfung konnten alle Israelis über zwölf Jahren bekommen. Mittlerweile sinkt die Infektionsrate deutlich. Und ist nun niedriger als in Deutschland.