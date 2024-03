Heftige Debatte: Setzt Israel Hunger als Kriegswaffe ein?

Mehr als eine Million Menschen im Gazastreifen sind laut den Vereinten Nationen von einer schweren Hungersnot bedroht. In dem Gebiet hätten 1,1 Millionen Menschen ihre Nahrungsmittelvorräte aufgebraucht und seien nun von katastrophalem Hunger betroffen, erklärte das UN-Welternährungsprogramm (WFP) am Montag in Rom. "Die Menschen in Gaza verhungern", sagte WFP-Exekutivdirektorin Cindy McCain. Es bleibe nur noch ein "sehr kleines Zeitfenster", um eine Hungersnot abzuwenden.

Borrell über Israel: "Ja, Hunger wird als Kriegswaffe eingesetzt"

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell beschuldigte Israel am Montag, Hunger als Kriegswaffe einzusetzen. Dies geschehe, indem das Land verhindere, dass humanitäre Hilfen den Gazastreifen erreichten. "Wir befinden uns im Zustand einer Hungersnot, die Tausende von Menschen betrifft", sagte er auf einer Konferenz in Brüssel. Diese Hungersnot sei vollständig menschengemacht.

"Das ist inakzeptabel. Hunger wird als Kriegswaffe eingesetzt. Ja, Hunger wird als Kriegswaffe eingesetzt", sagte Borrell. Israel hindere Hunderte Lastkraftwagen mit Hilfsgütern an der Einfahrt in den Gazastreifen. Die israelischen Behörden rief er zum Einlenken auf. "Es ist absolut geboten, dass Grenzübergänge effektiv funktionieren und zusätzliche Grenzübergänge geöffnet werden", sagte Borrell. Dies sei schlicht eine Frage des politischen Willens.