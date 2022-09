Schweres Erdbeben erschüttert Mexiko

Mexiko ist von einem schweren Erdbeben heimgesucht worden. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke mit 7,6 in einer Tiefe von 15 Kilometern an. Das Epizentrum lag demnach an der Pazifikküste, nahe der Grenzen der Bundesstaaten Michoacan und Colima.

Die Tsunami-Warnbehörde sagte gefährliche Tsunami-Wellen vorher. Diese könnten an einigen Küstenabschnitten Mexikos eine Höhe bis zu drei Metern erreichen.

Ein Toter in der Hafenstadt Manzanillo

Ein Mensch kam nach Angaben von Präsident Andrés Manuel López Obrador in der Hafenstadt Manzanillo im Bundesstaat Colima ums Leben. Nach einem Gespräch mit dem Gouverneur von Michoacan erklärte er, dort seien nur Sachschäden aufgetreten.

Reporter berichteten aus Mexiko-Stadt von schwankenden Gebäuden. Bürgermeisterin Claudia Sheinbaum erklärte, bislang seien keine Schäden gemeldet worden. Der Betreiber der lokalen U-Bahn teilte mit, man habe die notwendigen Checks vorgenommen und die Züge könnten normal verkehren.

In der mexikanischen Hauptstadt war eine halbe Stunde vor dem Beben gerade erst eine Erdbeben-Übung beendet worden. Die Bewohner verließen umgehend wieder ihre Häuser. "Wir dachten, das kann nicht wahr sein", sagte die 37-jährige Karina Suárez im Zentrum der Hauptstadt.

Am Jahrestag von zwei verheerenden Erdbeben

Am Jahrestag der beiden schweren Erdbeben vom 19. September 1985 und 2017 halten die Behörden von Mexiko-Stadt regelmäßig eine Erdbeben-Übung ab. Am 19. September 1985 wurden bei einem Beben der Stärke 8,1 in Mexiko-Stadt mehr als 10.000 Menschen getötet und hunderte von Gebäuden zerstört. Am 19. September 2017 starben bei einem Beben der Stärke 7,1 rund 370 Menschen, die meisten in der Hauptstadt.

Mexiko grenzt an den Atlantischen und den Pazifischen Ozean und ist eines der seismisch aktivsten Länder der Welt. Das Staatsgebiet erstreckt sich über insgesamt fünf tektonische Platten.

Mit Material von Reuters und AFP