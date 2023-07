Gefährdet, aber leicht zu unterstützen: Schwalben

Auch die "Städter" können helfen

Während manche Landwirte bewusst auch wieder gute Bedingungen für die Schwalben schaffen – durch offene Zugänge zu Ställen oder Bretter und Nisthilfen an den Wänden - können auch Städte und Gemeinden ihren Teil zum Erhalt der Tierart beitragen. Denn die Vögel schätzen nicht nur Gehöfte und Viehställe, sondern halten sich auch gerne in der Nähe des Menschen auf und brüten auch in der Stadt. Wie die Voraussetzungen hierfür geschaffen werden können, zeigt sich in Mühldorf am Inn. Im Jahr 2013 gab es am Stadtplatz mit seinen Arkaden nur noch ein einziges Rauchschwalben-Nest – im Durchgang eines Glasereibetriebs auf einer Lampe. Der Glaser hatte es immer dort belassen und nur ein Brett darunter gebaut gegen den Schmutz, den seine Gäste hinterließen.

Werben für die Schwalben

Die Vogelschützer der örtlichen LBV-Gruppe machten sich mit Unterstützung der Unteren Naturschutzbehörde beim Landratsam daran, den Stadtplatz für die Vögel wieder attraktiver zu gestalten. Hausbesitzer und Ladeninhaber wurden gezielt angesprochen, um sie zur Duldung der Tiere zu bewegen und ihnen sogar Nisthilfen anzubieten, damit die Vögel auch dort brüten können, wo es die glatten Wände der Gebäude nicht zulassen. Gegen den Dreck aus Kot und Nistmaterial wurden nach und nach Kotbretter angebracht. Das Ergebnis kann sich heute, gut zehn Jahre später, sehen lassen.

Mühldorf: 30 Nester am Stadtplatz

Wer in diesen Tagen über den historischen Stadtplatz von Mühldorf geht, dem fliegen überall Rauchschwalben um die Ohren, oft nur knapp am Kopf vorbei. In den Arkaden der jahrhundertealten Häuser finden sich mittlerweile 30 Nester, die meisten in Nisthilfen, die Hausbesitzer und Geschäftsleute angebracht haben. Doch auch in Mühldorf sind längst nicht alle überzeugt. An einigen Geschäften findet man bis heute weder Nisthilfen noch Nester. Doch dort, wo es sie gibt, sind die Inhaber froh über die Tiere – zum Beispiel beim alten Hutmodengeschäft Lisa Greiner oder beim Bioladen MiLaMü.

Attraktion für Einheimische und Gäste

Die Mühldorfer Schwalben gehören mittlerweile zum Stadtbild. Immer wieder bleiben Menschen, Einheimische wie Besucher, stehen und schauen dem Treiben der kleinen Vögel zu, freuen sich über die haarscharfen Vorbeiflüge, beobachten die Eltern bei der Fütterung ihrer Jungen – was leicht möglich ist, denn die Tiere, die grundsätzlich die Nähe zum Menschen suchen, sind hier besonders zutraulich. Bis auf wenige Meter kann man sich ihnen nähern, ohne sie zu verscheuchen.