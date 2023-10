Schuster: Deutsche "Fridays for Future" müssen sich abkoppeln

Auch Politiker fordern stärkere Distanz von FFF International

Ob diese Erklärung von Fridays for Future ausreicht, um die Wogen in Deutschland zu glätten? Neben dem Zentralrat der Juden gibt es auch in der Politik einige Stimmen, die mehr fordern: Lukas Köhler etwa, Vizefraktionschef der FDP, sagte der "Welt": "Um einen kleinen Rest an Glaubwürdigkeit zu wahren, muss sich Fridays for Future Deutschland jetzt vollständig vom internationalen Verband distanzieren." Und die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Katja Mast, betonte, es brauche jetzt eine "ganz klare und unmissverständliche Distanzierung und Zurechtweisung" durch die deutsche Gruppe.

Schon seit Tagen wird über die Haltung von Fridays for Future zum Krieg in Israel und Gaza heftig debattiert. Auslöser war ein Solidaritätsaufruf für Palästina von der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg. Israel hat Thunberg mittlerweile aus seinen Lehrplänen gestrichen.

Mit Informationen von dpa