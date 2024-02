Ampel-Fraktionen fordern "weitreichende Waffensysteme" für Kiew

"Äußerst schwierige" Lage an der Front

Nach einem Frontbesuch in Kupjansk im Gebiet Charkiw am Montag bezeichnete Selenskyj die Lage dort als "äußerst schwierig". Probleme gebe es an Frontabschnitten, wo die Russen die größten Reserven konzentriert hätten, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. "Sie nutzen Verzögerungen bei der Hilfe für die Ukraine aus."

Selenskyj beklagte den Mangel an Artilleriegeschossen, an Flugabwehrsystemen im frontnahen Bereich und an weitreichenden Raketen. Kiew arbeite mit Nachdruck an der Wiederaufnahme der Hilfen durch die westlichen Partner, versicherte der ukrainische Staatschef seinen Landsleuten. Erst am Wochenende hatten sich ukrainische Kräfte aus der Stadt Awdijiwka zurückziehen müssen.

