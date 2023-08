Pistorius will weiter keine Marschflugkörper an Ukraine liefern

Verteidigungsminister von Gebirgsjägern beeindruckt

Mit seinem Besuch bei der Gebirgsjägerbrigade wollte sich der Verteidigungsminister einen Eindruck von den Fähigkeiten und der Stimmung der Truppe verschaffen. Auf dem mehrstündigen Programm stand neben Gesprächen mit Soldaten unter anderem auch eine Vorführung, bei der ein Angriff auf feindliche Truppen simuliert wurde. Hier zog die auf schwieriges Gelände spezialisierte Truppe alle Register: Wie aus dem Nichts seilten sich die Soldaten von einer Steinbruchwand ab, schleppten schwere Ausrüstung auf den Fels und transportieren einen "Verwundeten" per Hubschrauber ab. Natürlich kamen auch die legendären Transport-Mulis zum Einsatz.

Pistorius zeigte sich nach der Vorführung, die im strömenden Regen stattfand, beeindruckt von der körperlichen und psychischen Fitness der Gebirgsjäger. Diese hätten bereits aktive Beiträge zur Zeitenwende in der Verteidigungspolitik geleistet. So waren Mitglieder der Brigade in der ersten Jahreshälfte an einer defensiven Maßnahme zur Stärkung der Ostflanke der NATO in der Slowakei beteiligt. Außerdem bilden Gebirgsjäger auch Soldaten der ukrainischen Streitkräfte aus.