Ukraine-Ticker: Kuleba will Waffenproduktion erhöhen

10.13 Uhr: 80 Prozent der Ukrainer vom Krieg traumatisiert

Die Gesellschaft in der Ukraine steht vor dem Problem stetig zunehmender Kriegstraumata - das sagt das Oberhaupt der griechisch-katholischen Kirche in der Ukraine, Großerzbischof Swjatoslaw Schewtschuk. Wie das päpstliche Hilfswerk "Kirche in Not" am Montag in München mitteilte, sagte Schewtschuk, inzwischen seien rund 80 Prozent der Menschen in der Ukraine körperlich oder seelisch verwundet. Seine Kirche versuche, diese Menschen zu betreuen, aber auch viele Priester seien am Ende ihrer Kräfte. "Der Krieg, den wir jetzt erleben, ist nicht mehr nur ein direkter Angriff, sondern ein Krieg der Erschöpfung."

09.25 Uhr: Versorgungsängste stützen Ölpreis

Die Erwartung einer Versorgungsknappheit gibt den Ölpreisen einen Schub nach vorne. Die Nordsee-Rohölsorte Brent und die leichte US-Sorte WTI verteuerten sich am Montag um jeweils rund ein Prozent auf 77,27 und 72,14 Dollar pro Barrel (159 Liter). Grund seien Nachrichten aus Russland und Nahost, sagt Tony Sycamore, Analyst vom Broker IG. Mehrere Reedereien teilten am Wochenende mit sie würden angesichts der Angriffe von Huthi-Rebellen auf Schiffe im Roten Meer den Suez-Kanal vorerst meiden. Dies schürte Sorgen um die Öltransporte. Außerdem stellte der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Nowak mögliche zusätzliche Produktionskürzungen im Dezember von 50.000 Barrel pro Tag oder mehr in Aussicht.

05.45 Uhr: Abhörwanze in einem der Büros des ukrainischen Armeechefs entdeckt

In einem der Büros des ukrainischen Armeechefs Waleryj Saluschnyj ist nach Angaben der Sicherheitsbehörden des Landes eine Abhörwanze entdeckt worden. Diese sei aber "nicht funktionsfähig" gewesen, erklärten die Behörden am Sonntag im Onlinedienst Telegram. Das Abhörgerät sei nicht in Saluschnyjs eigentlichem Büro gefunden worden, sondern in einem Raum, den er künftig hätte nutzen können. Es sei eine Untersuchung eingeleitet worden.

Ukrainische und internationale Medien hatten zuletzt über wachsende Spannungen zwischen Saluschnyj und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj berichtet. Der Armeechef hatte kürzlich von einer "Pattsituation" im Krieg mit Russland gesprochen. Selenskyj wies diese Einschätzung zurück.

05.30 Uhr: Verteidigungsminister Pistorius besucht Litauen

Verteidigungsminister Boris Pistorius wird heute in Litauen erwartet. Deutschland will dort mehr als 4.000 Soldaten dauerhaft stationieren. Damit soll dem Sicherheitsbedürfnis des an die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad und an Russlands Verbündeten Belarus grenzenden NATO-Partners entsprochen werden. Die Pläne sind auch eine Reaktion auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Geplant ist, dass Pistorius und sein litauischer Amtskollege Anuskauskas heute einen konkreten Fahrplan zur Stationierung der Bundeswehrsoldaten vereinbaren, die sogenannte Roadmap.

05.10 Uhr: Russische Flugabwehr schießt nach ukrainischen Angaben eigenen Kampfjet ab

Die russische Flugabwehr hat nach ukrainischer Darstellung einen eigenen Kampfjet vom Typ Suchoi Su-25 abgeschossen. "Ich kann mit Sicherheit sagen, dass es nicht die ukrainische Flugabwehr war, die das russische Angriffsflugzeug abgeschossen hat", teilte der ukrainische Luftwaffenkommandeur Nikolaj Oleschtschuk am Sonntag auf Telegram mit. Er dankte der russischen Flugabwehr "im Namen des gesamten ukrainischen Volkes" und fügte hinzu: "Fortsetzung folgt". Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.

05.05 Uhr: Paramilitärs bekennen sich zu Angriff auf Belgorod

Eine in der Ukraine ansässige paramilitärische Gruppe bekennt sich zu einem Angriff auf die russische Region Belgorod. Die in Russland als terroristisch eingestufte Gruppe "Legion der Freiheit Russlands" gibt an, einen Stützpunkt russischer Truppen in der Nähe des Dorfes Trebreno zerstört zu haben. Ob dabei Soldaten getötet wurden, wird zunächst nicht mitgeteilt. Der Gouverneur der Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, erklärt, Trebreno sei von ukrainischen Streitkräften beschossen worden, am Rande des Dorfes habe es einen "Schusswechsel" gegeben. Zivilisten seien nicht verletzt worden, aber drei Häuser und Stromleitungen seien beschädigt worden.

05.01 Uhr: Außenminister Kuleba will Waffenproduktion erhöhen

Die Ukraine setzt im Abwehrkrieg gegen Russland auf ein Hochfahren der Rüstungsindustrie im eigenen Land und bei den Verbündeten. "Die Ukraine zusammen mit ihren Partnern hat die Produktion der Waffen ebenso zu erhöhen", sagte Außenminister Dmytro Kuleba am Sonntag in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" mit Blick auf ähnliche Ankündigungen aus Moskau. Die Ukraine und ihre Verbündeten müssten wie eine Militärkoalition zusammen handeln. "Wir müssen entschieden bleiben, zusammenhalten, einander unterstützen."

Kremlchef Wladimir Putin hatte vor gut einer Woche gesagt, die eigene Rüstungsindustrie produziere um ein Vielfaches mehr im Vergleich zum Kriegsbeginn vor fast 22 Monaten. Anfang Dezember hatte die Ukraine selbst mitgeteilt, die russische Rüstungsindustrie habe die Produktion von Raketen und Kampfdrohnen hochgefahren.