Kiew erneut Ziel russischer Drohnen

Generalstab: 27 Luftangriffe in 24 Stunden

Erbitterte Kämpfe meldete das ukrainische Militär weiter aus dem industriell geprägten Osten des Landes. Die Attacken konzentrierten sich demnach auf die Gebiete um Bachmut, Marinka und Lyman in der Provinz Donezk. Der Generalstab berichtete am Sonntagmorgen, Russland habe in den vergangenen 24 Stunden 27 Luftangriffe verübt, einen Raketenangriff und etwa 80 Attacken mit Mehrfachraketenwerfern. Ziele seien Regionen im Norden, Nordosten, Osten und Süden des Landes gewesen.

In Russland vermeldeten Behördenvertreter den Abschuss einer Drohne in der Region Belgorod, die an die Ukraine grenzt. Auch die Region Kursk sei beschossen worden. Berichte über Opfer oder Schäden lagen zunächst nicht vor.

Kuleba: Lufthoheit der Russen Problem für die Gegenoffensive

Die russische Lufthoheit und Minenfelder sind nach Ansicht des ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba die größten Probleme für die ukrainische Gegenoffensive. Unter Einsatz ihres Lebens müssten die Soldaten am Tag manchmal 200 oder 300 Meter durch ein Minenfeld robben, um das Gelände für die vorrückenden Truppen zu räumen, sagte Kuleba in Kiew in einem Interview von "Bild", "Welt" und "Politico".

Darüber hinaus würden die Streitkräfte darunter leiden, "dass uns Anti-Luft-, Anti-Hubschrauber- und Anti-Flugzeug-Waffen am Boden fehlen", sagte Kuleba. Mit Kampfhubschraubern und Kampfflugzeugen sei es den Russen gelungen, "unsere Gegenoffensivkräfte zu treffen".

Russland führt seit mehr als 16 Monaten einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine.