Treffen des Nato-Ukraine-Rats wegen Getreideexporten einberufen

Angesichts des ausgelaufenen Getreideabkommens mit Russland drängt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf die Weiterführung der Getreideexporte über das Schwarze Meer. Auf seine Bitte hin hat Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg nun für den kommenden Mittwoch ein Treffen des neuen Nato-Ukraine-Rats einberufen.

Nato sichert Kiew Unterstützung zu

Ziel sei es, über die jüngsten Entwicklungen zu beraten und den Transport von ukrainischen Getreide durch das Schwarze Meer zu erörtern, teilte Bündnissprecherin Oana Lungescu am Samstagabend mit. Das Treffen solle auf Botschafterebene stattfinden.

Kurz vor der Ankündigung hatte Stoltenberg mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj telefoniert. Stoltenberg teilte danach mit: "Wir verurteilen Moskaus Versuch, Nahrungsmittel als Waffe einzusetzen, aufs Schärfste." Die Verbündeten stünden der Ukraine so lange wie nötig zur Seite. Das von Russland angegriffene Land sei der Nato nach dem jüngsten Gipfel des Bündnisses so nahe wie nie.

Selenskyj erklärte, er und Stoltenberg hätten über die Umsetzung der beim Gipfel erzielten Vereinbarungen gesprochen und über weitere Schritte zur Integration der Ukraine in das westliche Verteidigungsbündnis. Man habe zudem auch notwendige Schritte identifiziert, um den Getreidetransport über das Schwarze Meer zu deblockieren und langfristig zu gewährleisten. Was das für Schritte sind, teilte er allerdings nicht mit.

Beim Nato-Gipfel in Vilnius Anfang Juli hatten die 31 Mitglieder des Verteidigungsbündnisses beschlossen, die Zusammenarbeit mit der Ukraine weiter zu intensivieren und dazu den neuen Nato-Ukraine-Rat etabliert.

Sorge vor steigenden Lebensmittelpreisen

Die Ukraine gilt als Kornkammer Europas, sie ist einer der größten Getreideproduzenten und -exporteure der Welt. Bislang konnte die Ukraine trotz des russischen Angriffskrieges Getreide auch über den Seeweg übers Schwarze Meer exportieren. Aber Russland ist am vergangenen Montag aus dem Getreideabkommen ausgestiegen. Darin war unter anderem vereinbart, dass ukrainische Schiffe mit Getreide an Bord durch sichere Passagen durch den Bosporus fahren können.

Das Auslaufen des Abkommens wurde international beklagt. Es weckt wieder Befürchtungen vor steigenden Preisen für Getreide und Lebensmittel. Insbesondere ärmere Länder in Afrika sind auf ukrainisches Getreide angewiesen. Der Leiter des Präsidialamtes in Kiew erklärte: "Der russische Terror bei Odessa beweist ein weiteres Mal: Sie brauchen Hunger und Probleme in den Ländern des Globalen Südens. Sie möchten eine Flüchtlingskrise für den Westen schaffen."