Ukraine-Ticker: Zivilisten sitzen in Frontstadt Soledar fest

08.00 Uhr: Ukrainischer Lagebericht - Schwere russische Verluste bei Soledar

Der ukrainische Generalstab teilt in seinem morgendlichem Lagebericht mit, russische Kräfte hätten bei Angriffen auf Soledar und auf Nachschublinien schwere Verluste erlitten. Auch Kreml-Sprecher Peskow hatte gestern eingeräumt, dass die russischen Streitkräfte im Raum Soledar große Verluste hätten. In dem auf Facebook veröffentlichtem Bericht des Generalstabs werden Panzer und Artillerie im Raum Soledar erwähnt, ohne dazu konkreter zu werden.

07.44 Uhr: Baerbock in Äthiopien - Getreide aus der Ukraine wichtiges Thema

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat vor dem Hintergrund der durch den Krieg in der Ukraine forcierten Ernährungskrise einen zweitägigen Besuch in Äthiopien begonnen. In der Hauptstadt Addis Abbeba kam die Grünen-Politikerin mit Präsidentin Sahle-Work Zewde zu einem Gespräch zusammen. Baerbock wird bei dem Besuch von der französischen Außenministerin Catherine Colonna begleitet.

Baerbock und Colonna wollen zudem außerhalb von Addis Abeba ein Getreidelager des UN-Welternährungsprogrammes besichtigen, in dem aus der Ukraine geliefertes Getreide lagert. Äthiopien ist nach Nigeria der Staat mit der zweitgrößten Bevölkerung Afrikas und eines der ärmsten Länder der Welt. Wegen der hohen Abhängigkeit von Weizen und Düngemitteln aus der Ukraine und Russland erwarten Experten, dass sich die Lage wegen des russischen Angriffskrieges weiter verschlechtert.

07.16 Uhr: Human Rights Watch - Krieg gegen Ukraine hat Welt aufgerüttelt

Die Zusammenarbeit von Regierungen ist nach Einschätzung von Human Rights Watch von großer Bedeutung für das Einhalten von Menschenrechten. "Die Mobilisierung der Welt im Falle der Ukraine hat gezeigt, was möglich ist, wenn Regierungen zusammenarbeiten", erklärte die Interims-Exekutivdirektorin Tirana Hassan bei der Vorstellung des Jahresberichts der Menschenrechtsorganisation in London. Die russische Invasion in der Ukraine habe die Welt aufgerüttelt und "das komplette Arsenal des Menschenrechtssystems" angestoßen.

Die Regierungen sollten sich allerdings fragen, wie die Situation wäre, wenn sie den russischen Präsidenten Wladimir Putin schon 2014 im Fall der Ukraine oder 2015 wegen der Verbrechen in Syrien zur Rechenschaft gezogen hätten.

06.43 Uhr: Gouverneur - Evakuierung von Zivilisten aus Soledar nicht möglich

In der heftig umkämpften ostukrainischen Kleinstadt Soledar harren nach Angaben des Donezker Gouverneurs Pawlo Kyrylenko noch 559 Zivilisten aus. Darunter seien 15 Kinder. Wegen der heftigen Kämpfe sei es aber unmöglich, sie aus der Stadt zu evakuieren. Vor dem Krieg lebten in dem Ort im Osten der Ukraine 10.500 Menschen.

06.15 Uhr: SPD-Fraktion fordert diplomatische Anstrengungen zur Beendigung des Krieges

Die SPD im Bundestag setzt auf diplomatische Initiativen, um zu einem Friedensschluss zwischen Russland und der Ukraine zu kommen. "Denn wir wissen: Kriege werden in der Regel nicht auf dem Schlachtfeld beendet", heißt es in einem Entwurf für ein Positionspapier, das auf der an diesem Donnerstag beginnenden Jahresauftakt-Klausur beschlossen werden soll: "Auch wenn es aus nachvollziehbaren Gründen keinerlei Vertrauen mehr zur gegenwärtigen russischen Führung gibt, müssen diplomatische Gespräche möglich bleiben." Deswegen seien auch die Telefonate von Kanzler Olaf Scholz mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin richtig und notwendig.

Wo immer es möglich sei, sollten diplomatische Initiativen ergriffen werden, heißt es in dem Papier in der Fassung von Mittwochabend. "Wir müssen weiterhin jeden Versuch unternehmen, Russland zum Rückzug zu bewegen und gegenüber Russland eine ehrliche Bereitschaft zu einem gerechten Friedensschluss einfordern." Das Papier mit dem Titel "Sozialdemokratische Internationale Politik in der Zeitenwende" liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. In dem neunseitigen Entwurf wird darauf verwiesen, dass man in "kleinen Teilbereichen" Verhandlungserfolge mit Russland erzielt habe, zum Beispiel beim Gefangenenaustausch oder beim Getreideexport über das Schwarze Meer.

05.44 Uhr: Medwedew - Westliche Panzer bald rostiges Altmetall

An die Ukraine gelieferte westliche Panzer würden nach Meinung des früheren russischen Präsidenten Dmitri Medwedew bald nur noch "rostiges Altmetall" sein. Die Kampfwagen würden den "künstlichen Staat" Ukraine nicht retten, kommentierte der Vize-Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsrats Russlands. Bei dem Treffen zwischen Präsident Selenskyj und den Staats- und- Regierungschefs aus Polen und Litauen in Lwiw, das nach Medwedews Meinung bald als Lemberg nach Polen zurückkehren werde, seien Panzer wie der Leopard, modernisierte T-72 oder auch britische Panzer "angebetet" worden. "Aber all dieses Eisen wird auf jeden Fall in Kürze zu rostigem Altmetall", sagte Medwedew.

04.10 Uhr: Selenskyj erfreut über polnisches Leopard-Angebot

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Initiative Polens, seinem Land Leopard-Kampfpanzer zur Verfügung zu stellen, freudig begrüßt. "Vielen Dank an Präsident Duda, die polnische Regierung und alle unsere polnischen Freunde", sagte Selenskyj am Mittwochabend in seiner täglichen Videoansprache zu den Ergebnissen seines Treffens mit seinem polnischen Kollegen Andrzej Duda und dem litauischen Staatschef Gitanas Nauseda in Lwiw. Panzer aus westlicher Produktion seien "das Werk unserer gesamten Antikriegskoalition und eine neue Ebene unseres Potenzials".

Duda hatte nach dem Treffen erklärt, sein Land habe die Entscheidung getroffen, im Rahmen einer Koalition mit Verbündeten den Ukrainern Leopard-Kampfpanzer für eine Kompanie zu überlassen. Eine Leopard-Kompanie ist in Polen wie in Deutschland üblicherweise mit 14 Kampfpanzern ausgerüstet. Duda sagte weiter, Voraussetzung sei zum einen "eine ganze Reihe von formalen Anforderungen und Genehmigungen". Zum anderen wolle Polen, dass sich dafür eine internationale Koalition bilde, bei der auch andere Länder Kampfpanzer beisteuern würden. Nauseda hatte seinerseits erklärt, dass Litauen weitere Flugabwehrwaffen an die Ukraine liefern wolle.