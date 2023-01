USA erklären Wagner-Söldner zu "krimineller Organisation"

Wagner-Gruppe "Rivale" der russischen Streitkräfte?

Kirby sagte außerdem, im Ukraine-Krieg werde Wagner zunehmend zu einem "Rivalen" der formalen russischen Streitkräfte. "Prigoschin versucht, seine eigenen Interessen in der Ukraine voranzubringen, und Wagner trifft militärische Entscheidungen weitgehend auf Grundlage dessen, was sie Prigoschin in Form von positiver Werbung bringen." Prigoschin kritisiert regelmäßig die mangelhafte Führung der russischen Armee, die bei ihrer Offensive in der Ukraine in den vergangenen Monaten große Rückschläge erlitten hat.

Am Montag bestritt der Kreml jegliche Spannungen zwischen der russischen Armee und der Wagner-Gruppe. "Dieser Konflikt existiert nur im Nachrichtenraum", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Russland erkenne seine "Helden, die in den Streitkräften dienen" sowie diejenigen, "die von der paramilitärischen Gruppe Wagner stammen", an. "Alle kämpfen für ihr Vaterland."

