Ukraine-Ticker: Russland plant wohl Truppenverlegung

09.24 Uhr: Einwohnerzahl Bayerns wegen Ukraine-Kriegs stark gewachsen

Die Einwohnerzahl Bayerns ist wegen des Ukraine-Kriegs im ersten Quartal stark gewachsen. Die Bevölkerung legte um 92.000 Menschen zu, davon kamen mehr als 78.100 aus der Ukraine. Ende März lebten damit in Bayern 13,27 Millionen Menschen, wie das Statistische Landesamt in Fürth mitteilte. Das war demnach das stärkste Wachstum innerhalb von drei Monaten, seit die Behörde im Jahr 1971 mit der quartalsweisen Aktualisierung der Bevölkerungszahlen begann.

08.29 Uhr: Ende der Getreide-Blockade - Erstes Schiff verlässt ukrainischen Hafen

Eine erste Schiffsladung mit ukrainischem Getreide hat den Hafen von Odessa nach türkischen Angaben am Montagmorgen verlassen. Das Verteidigungsministerium in Ankara teilte mit, das Frachtschiff "Razoni" habe sich beladen mit Mais auf den Weg in den Libanon gemacht. Das Schiff fahre unter der Flagge von Sierra Leone. Es hatte nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 26.000 Tonnen Mais geladen.

Die "Razoni" soll am morgigen Dienstag in Istanbul eintreffen, wo die Ladung geprüft wird. Von dort soll das Schiff seine Fahrt in den Libanon fortsetzten. In der Mitteilung des Ministeriums hieß es, auch andere Schiffe würden die ukrainischen Häfen über die sicheren Korridore verlassen, wie es am 22. Juli in Istanbul vereinbart worden seien. Details zu ihrer Ladung und Route wurden nicht genannt.

08.06 Uhr: Großbritannien - Russland kommt bei Angriff auf Bachmut kaum voran

Russland macht bei seinem Angriff auf die Bachmut-Achse im Osten der Ukraine nach Erkenntnissen des britischen Militärgeheimdienstes wenig Fortschritte. Die russischen Truppen hätten in den vergangenen vier Tagen weiterhin taktische Angriffe unternommen, teilt das britische Verteidigungsministerium auf Twitter aus dem jüngsten Geheimdienstbericht mit.

Sie kämen aber nur langsam voran. Wie in der vergangenen Woche von der ukrainischen Führung mitgeteilt, werde Russland wahrscheinlich eine beträchtliche Zahl seiner Streitkräfte aus dem nördlichen Donbass in die Südukraine verlegen. Wahrscheinlich passe Russland seine Donbass-Offensive an und habe seine Saporischschja-Front vermutlich als gefährdetes Gebiet eingestuft, das Verstärkung brauche.

07.04 Uhr: Erstes Schiff mit ukrainischem Getreide verlässt Odessa

Um 7.30 Uhr soll das erste der 16 Frachtschiffe mit Getreide die ukrainischen Schwarzmeerhäfen verlassen. Die ukrainische Hafenbehörde bestätigte der ARD die Meldung des türkischen Verteidigungsministeriums. Es sei vereinbart worden, dass das unter der Flagge von Sierra Leone fahrende Frachtschiff "Razoni" mit einer Ladung Mais in Richtung Libanon auslaufen werde, teilte das türkische Verteidigungsministerium mit. Andere Lieferungen sollen demnach folgen.

05.51 Uhr: Baerbock reist zu Atomwaffen-Konferenz nach New York

Außenministerin Annalena Baerbock bricht am Montag nach New York auf, um dort an einer Konferenz der Vereinten Nationen zur Überprüfung des Atomwaffensperrvertrags teilzunehmen. Das mehr als 50 Jahre alte Abkommen, dem 191 Staaten beigetreten sind, bildet die Grundlage für atomare Abrüstung weltweit. Er besagt, dass nur die USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien Atomwaffen besitzen dürfen. Die vier anderen mutmaßlichen Atommächte Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea sind dem Vertrag entweder nicht bei- oder wieder ausgetreten.

Alle fünf Jahre ist eine Überprüfung der Ziele vorgesehen. Kein Thema mehr ist angesichts der neuen Bedrohungslage in Europa der Abzug der Atomwaffen aus Deutschland, der im Wahlkampf 2021 noch von SPD und Grünen gefordert wurde. Bis zu 20 US-Atombomben lagern noch auf dem Fliegerhorst Büchel in der rheinland-pfälzischen Eifel. Im Ernstfall sollen Kampfjets der Bundeswehr sie einsetzen.

Baerbock hatte vor drei Wochen bei einem Besuch im japanischen Nagasaki trotz der angespannten Sicherheitslage für eine Welt ohne Atomwaffen geworben.

03.29 Uhr: Bundesregierung stellt 880 Millionen Euro im Kampf gegen Hunger bereit

Die Bundesregierung stellt laut einem Medienbericht 880 Millionen Euro im Kampf gegen den weltweiten Hunger zur Verfügung. Damit verdopple Deutschland eine erste Zusage von 430 Millionen Euro, die Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im März als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gemacht hatte, berichteten die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf ein Papier des Bundesentwicklungsministeriums.

00.01 Uhr: Selenskyj - Getreideernte in der Ukraine deutlich verringert

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj die Getreideernte in seinem Land im Vergleich zu früheren Jahren erheblich reduziert. Die ukrainische Ernte laufe Gefahr, nur halb so groß auszufallen, erklärte Selenskyj bei Twitter. Es werde jedoch an Wegen gearbeitet, das verfügbare Getreide zu exportieren, um eine globale Nahrungsmittelkrise zu vermeiden.

Russland und die Ukraine hatten kürzlich Vereinbarungen mit den Vereinten Nationen und der Türkei unterzeichnet, die die Ausfuhr von 22 Millionen Tonnen Getreide aus ukrainischen Schwarzmeerhäfen ermöglichen sollen, die seit der russischen Invasion am 24. Februar blockiert sind.