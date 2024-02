Ukraine-Ticker: EU plant neue Sanktionen gegen Russland

10.17 Uhr: EU will 13. Sanktionspaket gegen Russland auf den Weg bringen

Die Europäische Union will ein 13. Sanktionspaket gegen Russland auf den Weg bringen, wie der Außenbeauftragte Josep Borrell und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ankündigten. Vor Beratungen der Außenministerinnen und Außenminister der 27 Mitgliedstaaten in Brüssel sagte Baerbock, als Konsequenz aus dem Tod von Alexej Nawalny werde die EU "weitere Sanktionsmaßnahmen auf den Weg bringen".

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sprach von einer "Botschaft der Unterstützung" an die russische Opposition. Er kündigte an, die europäischen Sanktionen wegen Menschenrechtsverstößen nach Nawalny zu benennen. Bei dem Treffen in Brüssel wird auch Nawalnys Witwe Julia Nawalnaja erwartet.

07.35 Uhr: Schulze ermuntert zu Investitionen in der Ukraine

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) hat deutsche Firmen zu Investitionen in der Ukraine aufgerufen. Während des Krieges sei das natürlich schwierig, räumte Schulze in einem vom Internetportal „web.de“ veröffentlichten Interview ein: "Doch in der Ukraine wird weiter produziert. Dort wird nach dem Krieg ein großer und interessanter Markt entstehen." Die Ukraine werde in die Europäische Union integriert werden, sagte Schulze und fügt hinzu: "Es lohnt sich also zu investieren."

Gerade deutsche Unternehmen seien schon sehr aktiv, aber es müsse noch mehr passieren. "Banken geben wegen des Risikos bisher nur sehr teure Kredite aus. Deswegen unterstützen wir kleine und mittlere Unternehmen auf deutscher und europäischer Ebene, damit sie investieren können", sagte die Ministerin.

05.17 Uhr: Russland - Haben ganz Awdijiwka unter Kontrolle

Russland hat nach eigenen Angaben nun auch die vollständige Kontrolle über das Chemiewerk in Awdijiwka übernommen. Das berichten staatliche russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Am Sonntag hatte das russische Verteidigungsministerium erklärt, die russischen Truppen hätten zwar die volle Kontrolle über die ostukrainische Stadt übernommen, in der Fabrik am nordwestlichen Stadtrand hätten sich aber noch ukrainische Einheiten verschanzt. Der Fall von Awdijiwka ist der größte militärische Erfolg Russlands seit Mai 2023, als die Invasionstruppen die ukrainische Stadt Bachmut einnahmen.