Putins Rede an die Nation: Der Kriegsherr und seine Ziele

Bereits 19-mal hat sich Russlands Präsident Wladimir Putin seit seinem Amtsantritt am 31. Dezember 1999 mit einer im Staatsfernsehen übertragenen "Rede an die Nation" gewandt. Meist geht es darin etwa zwei Stunden lang um die großen politischen Leitlinien für die russische Gesellschaft – die inzwischen eine Gesellschaft im Kriegszustand ist.

Zwei Stunden für Erfolgsmeldungen, Appelle und Drohungen

2022, im ersten Kriegsjahr, hatte Putin seine Großansprache ausfallen lassen; zu gründlich hatten die ukrainischen Landesverteidiger die russischen Truppen zurückgeschlagen. Putins Rede im Februar 2023 bestand im Wesentlichen aus nationalistischen Appellen und Schuldzuweisungen an die Nato: Rückblickend betrachtet sei Russland von den westlichen Regierungen stets hintergangen worden. Dann kündigte er die Aussetzung des Atom-Abrüstungsvertrags New Start an.

Rede im Zeichen von Krieg und Wahlkampf

2023 kommt Putin der Frontverlauf zupass: Die russischen Truppen verzeichneten zuletzt taktische Gewinne bei ihrer Invasion und konnten die Einnahme der hart umkämpften Stadt Awdijiwka verkünden, während der Ukraine die Munition ausgeht. Gut zwei Wochen vor der Präsidentenwahl dürfte Putin das für eine Propagandashow nutzen. Offiziell wendet sich der 71 Jahre alte Staatschef mit seiner Rede zwar an die Föderale Versammlung – das sind die Staatsduma und der Föderationsrat, die über die wirtschaftlichen, sozial- und außenpolitischen Ziele für das kommende Jahr informiert werden soll. Doch der eigentliche Adressat dürften die russischen Wähler sein.

Dabei gilt als sicher, dass Putin bei der vom 15. bis 17. März angesetzten Präsidentenwahl zum fünften Mal im Amt bestätigt wird. Die Opposition ist nicht zugelassen. Sein bisher schärfster Gegner, Alexej Nawalny, wird an diesem Freitag zu Grabe getragen.

Mögliche Themen: Nawalny und Transnistrien

Ob sich Putin zum Fall Nawalny äußern wird, ist fraglich, auch wenn die Weltöffentlichkeit auf eine Bekanntgabe der offiziellen Todesursache wartet. Wahrscheinlicher ist ein anderes Thema - nämlich die (wohl nicht zufällig gestern geäußerte) Bitte pro-russischer Separatisten in Transnistrien um "Schutz" vor dem "zunehmenden Druck" durch die Republik Moldau, zu der Transnistrien völkerrechtlich gehört. Russische Nachrichtenagenturen zitierten das Außenministerium in Moskau mit den Worten, "der Schutz der Interessen der Bewohner Transnistriens, unserer Landsleute, ist eine der Prioritäten".

Ukraine befürchtet Ausweitung des Krieges

Bereits 1992 hatten die Separatisten gegen die pro-westliche moldauische Regierung einen kurzen Krieg mit hunderten Toten geführt; heute hat Transnistrien eine eigene Währung, eigene Sicherheitskräfte und eigene Pässe.

Die Bitte der Separatisten und Moskaus Reaktion erinnern an ein ähnliches Szenario: Im Februar 2022 hatten pro-russische Separatisten im Osten der Ukraine um russischen Beistand gebeten. Damals nutzte Moskau dies als Anlass für seinen groß angelegten Angriff auf die Ukraine. Die selbsternannte Republik Transnistrien liegt im Osten Moldaus an der Grenze zur Ukraine. Das ukrainische Militär befürchtet, dass Russland von Transnistrien aus in Richtung der nahen südwestukrainischen, am Schwarzen Meer gelegenen Hafenstadt Odessa angreifen könnte.