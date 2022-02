Ticker: Ukrainischer Sicherheitsrat kündigt Ausnahmezustand an

02.00 Uhr: Ukrainischer Botschafter appelliert an Bundesregierung

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, ruft die Bundesregierung zu umfassenden Sanktionen gegen Russland und zur Lieferung defensiver Waffen auf. Er begrüße, dass die Bundesregierung das Zertifizierungsverfahren für Nord Stream 2 zumindest ausgesetzt hat. "Aber die Ukrainer fürchten, dass diese richtige - längst überfällige - Entscheidung allein heute nicht mehr ausreichen wird, um den Kremlchef vom Kriegspfad abzubringen", sagte Melnyk der Zeitung "Rheinische Post".

"Es müssen noch heute weitere schmerzhafte Strafmaßnahmen eingeführt werden: komplettes Embargo für Rohstoff-Importe aus Russland (Gas, Öl, Kohle, Edelmetalle), Abschaltung vom Swift, Verbot von deutschen Investitionen in Russland, Einfrieren russischen Eigentums im Ausland, Blockieren von Bankkonten, internationale Ächtung der russischen Staatsführung", so Melnyk. Gleichzeitig erwarte die Ukraine von der Bundesregierung, "dass sie alle künstlichen Ausreden beiseiteschiebt und die Ukraine mit modernen deutschen Defensivwaffen schnellstmöglich ausstattet".

00.45 Uhr: Guterres kritisiert Russlands "Friedenstruppen" als "Perversion"

UN-Generalsekretär António Guterres hat das russische Vorgehen in der Ukraine als eine "Perversion" von Friedenseinsätzen verurteilt. Wenn Soldaten eines Landes in das Gebiet eines anderen einzögen, ohne dessen Zustimmung zu haben, wie Russland dies in der Ukraine getan habe, seien diese Soldaten keine unparteiische Friedenstruppe. "Sie sind überhaupt keine Friedenstruppe", sagte Guterres.

Russland hatte am Montag die von prorussischen Rebellen in der Ostukraine kontrollieren Gebiete als unabhängige Staaten anerkannt. Anschließend ordnete Präsident Wladimir Putin die Entsendung von Truppen an, die den "Frieden erhalten" sollten, wie er sich ausdrückte.

Guterres wies die Äußerung Putins zurück, dass in der Ost-Ukraine ein Völkermord an Russen begangen würde. "Ich glaube nicht, dass dies der Fall ist", so Guterres.

Der UN-Generalsekretär sagte, Russlands selbstherrliches Vorgehen stehe im Widerspruch zur UN-Charta. "Die Grundsätze der UN-Charta sind kein Menü à la carte", mahnte Guterres. "Die Mitgliedstaaten haben sie alle akzeptiert und müssen sie auch alle anwenden."