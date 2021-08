vor 44 Minuten

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 75,8

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem RKI binnen eines Tages 4.559 Corona-Neuinfektionen gemeldet. In Bayern weist die Stadt Rosenheim weiterhin den höchsten Wert auf, dort gab es in den vergangenen sieben Tagen 138 neue Fälle.