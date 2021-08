Wieder Testpflicht im Landkreis Berchtesgadener Land

Die Corona-Maßnahmen im Landkreis Berchtesgadener Land müssen ab heute wieder verschärft werden. Unter anderem muss deshalb in der Gastronomie und bei touristischen Übernachtungen wieder mehr getestet werden. Die Hoteliers nehmen es aber weitgehend gelassen, so etwa Christoph Schimpl vom Hotel Edelweiss Berchtesgaden.

Hotels und Gastronomen fühlen sich gerüstet

Er sei das hin und her schon gewöhnt und insofern froh, dass er nicht zusperren müsse, sagt Hoteldirektor Schimpl, der im Landkreis Berchtesgadener Land auch noch drei Restaurants mit Biergarten und Außenbereichen betreibt. Seine Mitarbeiter seien geschult und wüssten, was zu tun sei. Viel störender seien die verschärften Regeln für die Gäste. Christoph Schimpl stellt sich darauf ein, dass viele unvorbereitet ins Restaurant kommen werden, weil sie von den strengeren Auflagen möglicherweise noch nichts mitbekommen haben. Nachvollziehen könne er die Vorgehensweise der Politik nicht, sagt Schimpl: "Man darf es nicht nur an den Inzidenzen aufhängen, man muss mehrere Parameter berücksichtigen."

Johannes Lichtmannegger vom Berghotel Rehlegg in Ramsau blickt ebenfalls positiv in die Zukunft. "Es ist kein großer Akt für unsere Gäste, dadurch, dass wir eine eigene Teststation im Haus haben." Viele Leute würden anrufen und seien froh, wenn sie erfahren, dass sie kommen könnten, so Lichtmannegger. "Es ist ärgerlich, aber hoffentlich bloß eine kurze Einschränkung.“

Nachweis erforderlich: getestet, geimpft, genesen

Wegen der aktuell hohen Inzidenz gilt im Landkreis Berchtesgadener Land in vielen Bereichen jetzt wieder eine Testpflicht. Wer etwa eine Gaststätte, ein Hotel oder eine Kulturveranstaltung besuchen möchte, muss einen negativen Corona-Test vorlegen. Davon ausgenommen sind vollständig Geimpfte und Genesene. Allerdings müssen auch sie einen entsprechenden Nachweis erbringen.

Treffen werden wieder beschränkt

Zudem greifen strengere Kontaktbeschränkungen: Es dürfen sich nur noch maximal zehn Menschen aus dem eigenen und zwei weiteren Haushalten treffen, Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt.

Richtschnur: Inzidenzwert

Wenn in drei aufeinanderfolgenden Tagen in einem bayerischen Kreis oder einer kreisfreien Stadt die Inzidenz höher als 50 liegt, gelten am übernächsten Tag strengere Regeln.