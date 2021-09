vor 20 Minuten

RKI: 4.749 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 84,3

Das Robert-Koch-Institut meldet 4.749 neue Corona-Fälle und eine leicht steigende Inzidenz von 84,3. In Bayern bestimmt die Krankenhausampel die Corona-Maßnahmen. In der bayerischen Krankenhäusern sind derzeit 177 Covid-19-Patienten in Behandlung.