Regierungspartei führt bei Parlamentswahl in Griechenland

Bei der Parlamentswahl in Griechenland hat nach ersten Prognosen die konservative Regierungspartei Nea Dimokratia am Sonntag wieder das Rennen gemacht. Demnach liegt die Partei von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis mit 36 bis 40 Prozent klar vorn, wie der Staatssender ERT nach Schließung der Wahllokale am Abend berichtete.

Die Linkspartei Syriza als stärkste Kraft der bisherigen Opposition erreicht demnach zwischen 25 und 29 Prozent. Auf dem dritten Platz landet die sozialdemokratische Pasok mit 9,5 bis 12,5 Prozent. Die Prognosen stützen sich auf die Befragung von Wählern nach der Stimmabgabe.

Griechenland kann Wirtschaftspolitik wieder frei bestimmen

In Griechenland waren die Menschen am Sonntag zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen. Zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren entschieden sie über eine Regierung, die die Wirtschaftspolitik des Landes frei bestimmen kann - ohne Auflagen der internationalen Geldgeber. Die beiden aussichtsreichsten Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten waren der konservative Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis und Alexis Tsipras von der linken Partei Syriza. Tsipras war während einiger der turbulentesten Jahre der Finanzkrise bereits Regierungschef.

So funktioniert die Regierungsbildung in Griechenland

Der 55-jährige Mitsotakis mit seiner Regierungspartei Nea Dimokratia (ND) lag in Meinungsumfragen vorn, dennoch ist es aufgrund eines neu eingeführten Verhältniswahlsystems unwahrscheinlich, dass der Wahlsieger genügend Sitze im 300 Mitglieder zählenden Parlament erzielt, um eine Alleinregierung zu bilden. Der Wahlsieger vom Sonntag hat drei Tage Zeit, um eine Koalition mit einer oder mehreren anderen Parteien auszuhandeln.

Gelingt dies nicht, wird das Mandat zur Regierungsbildung an die zweitplatzierte Partei vergeben. Die tiefe Spaltung zwischen den beiden großen Parteien und den vier kleineren Parteien, die voraussichtlich ins Parlament einziehen werden, bedeutet allerdings, dass eine Koalition nur schwer zustande kommen wird.

Mit Informationen von dpa