Trump will erneut Präsident werden: Was die Kandidatur bedeutet

Er hat oft damit kokettiert, nun hat er es offiziell gemacht: Donald Trump will erneut Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden. Das hat er in der Nacht in Florida bekannt gegeben. "Amerikas Comeback beginnt genau jetzt", sagte Trump zum Auftakt einer Rede vor zahlreichen Anhängern in seinem Anwesen Mar-a-Lago. Sollte er sich in den innerparteilichen Vorwahlen durchsetzen, wird er 2024 gegen Joe Biden oder einen anderen demokratischen Bewerber antreten.

Was bedeutet Trumps Kandidatur für seine Partei, die innerparteilichen Konkurrenten und den Vorwahlkampf? Welchen Stil wird Trump an den Tag legen? Welche Rolle spielen die Medien? Und was bedeutet seine Kandidatur für die Demokraten?

Die Auswirkungen auf die Republikaner

Trumps Entscheidung kommt nur eine Woche nach den Midterm Elections, den Zwischenwahlen in den USA, bei denen die Republikaner weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Zwar sieht es im Repräsentantenhaus nach einer knappen Mehrheit für die Partei aus. Doch die Kontrolle über den Senat werden die Demokraten behalten. Von einer möglichen 'roten Welle' war im Vorfeld die Rede, eine Eroberung beider Kammern mit großen Mehrheiten durch die Republikaner. Diese ist ausgeblieben – und viele machen dafür Trump verantwortlich.

Er hat zahlreiche extreme und - aus Sicht führender Republikaner wie dem Minderheitenführer im Senat, Mitch McConnell – ungeeignete Kandidaten unterstützt und gepusht. Die meisten von ihnen verbreiten Trumps Lüge von der gestohlenen Wahl – und nicht wenige wurden dafür von den Wählern abgestraft.

Was das schlechte Wahlergebnis bei den Midterms bedeutet

Viele von den Kandidaten, die Trump unterstützt hat, haben in den Midterms schlecht abgeschnitten. So konnten die Demokraten beispielsweise in Pennsylvania den Republikanern einen Senatssitz abnehmen. Trump hatte dort den ehemaligen Fernseharzt Mehmet Oz beworben, der am Ende deutlich verloren hat. Laut New York Times soll Trump später seine Frau Melania für das Scheitern verantwortlich gemacht haben, da diese sich für Oz eingesetzt habe. "Nicht ihre beste Entscheidung", soll Trump laut der Zeitung gesagt haben.

Seine Rolle als Königsmacher dürfte Trump erst mal los sein. Ehemalige Unterstützer wie Chris Christie, der ehemalige Gouverneur von New Jersey, haben Trump persönlich für das Ergebnis verantwortlich gemacht. Die Stimmen gegen den ehemaligen Präsidenten aus der eigenen Partei werden lauter.

Werden die Trumpisten den Ton angeben?

"Die Republikaner der traditionellen Mitte werden sich fragen, ob man sich weiter auf Trump verlassen könne", erklärt die deutsch-amerikanische Politologin Cathryn Clüver Ashbrook im Gespräch mit BR24. Sie ist die ehemalige Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und gegenwärtig Senior Advisor bei der Bertelsmann-Stiftung. Nach dem enttäuschenden Ergebnis der Zwischenwahlen drohe laut Clüver Ashbrook ein "Lagerkampf" innerhalb der Partei.

Cathryn Clüver Ashbrook bei 1 Thema, 3 Köpfe: Nach den US-Zwischenwahlen - War es das für Donald Trump?

Bei dieser Auseinandersetzung wird auch die Politik der Republikaner im Repräsentantenhaus eine Rolle spielen. "Werden es die Trumpisten sein, die dort den Ton angeben?", fragt Clüver Ashbrook. "Oder besinnt sich Kevin McCarthy, der potenziell designierte Sprecher des Abgeordnetenhauses, vielleicht doch auf seine grundsätzlichen republikanischen Werte?" Auch das könnte darüber entscheiden, ob sich die Partei wieder hinter Trump stellt - oder sich weiter von ihm entfernt.

Gegenwind von rechten Medien

Nicht nur das Ergebnis und die Kritik von Parteikollegen dürften Trump beschäftigen, auch die Reaktion rechter Medien. Kommentatoren auf Fox News, Zeitungen wie die New York Post – sie waren glühende Unterstützer Trumps in den vergangenen Jahren und hatten einen großen Anteil an seinem Aufstieg. Und nun? Laura Ingraham von Fox News, erklärte – ohne Trump beim Namen zu nennen: "Wenn Wähler zu dem Schluss kommen, dass du dein Ego oder deinen Frust über das stellst, was gut ist für das Land, dann werden sie sich woanders umsehen."

Die New York Post machte ihn auf ihrer Titelseite lächerlich, aus Trump wurde 'Humpty Dumpty', die Witzfigur aus 'Alice im Wunderland'. Fox News und New York Post gehören zum Medien-Imperium von Rupert Murdoch. Dort scheint man mit Trump abgeschlossen zu haben. Das zum Konzern gehörende Wall Street Journal ernannt Trump zum "größten Verlierer der republikanischen Partei".