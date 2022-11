Raketen-Querschläger in Polen: "Reaktion auf einen Angriff"

Im Interview mit der Bayern2 RadioWelt bedauert die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses von der FDP ihren Tweet, in dem sie mutmaßte, dass Russland hinter dem Raketeneinschlag in Polen steckt. "Ich war indirekt zu voreilig, weil ich mich auf Quellen verlassen habe, die sich nachher als nicht wirklich glaubwürdig herausgestellt haben", sagte Marie-Agnes Strack-Zimmermann.

Fehlgeleitete Rakete: "Reaktion auf einen Angriff"

Die FDP-Politikerin verwies aber darauf, dass Russland indirekt die Verantwortung für die fehlgeleitete ukrainische Luftabwehrrakete trägt. Vor dem Einschlag habe Russland 90 Raketen auf die Ukraine abgefeuert, alleine 15 davon auf die Stadt Lwiw, "wo sich die Ukraine dann offensichtlich mit einer Boden-Luft-Rakete gewehrt hat, die dann leider 70 Kilometer weiter westlich eingeschlagen ist, auf polnischen Staatsgebiet", so Strack-Zimmermann.

Täter und Opfer nicht verwechseln

Man dürfe nicht Täter und Opfer verwechseln, so Strack-Zimmermann. Verständnis zeigte sie für den ukrainischen Präsidenten Selenskyi, der nicht an einen Unfall glaubt, sondern von einem Beschuss Russlands ausgeht. "Natürlich kann ich das verstehen, dass man sozusagen selber reflektieren muss, wie kann so etwas geschehen", sagte Strack-Zimmermann im Interview.