> Radioaktive Kapsel in Australien verschwunden

In Westaustralien suchen Behörden die Nadel im Heuhaufen: Beim Transport aus einer Mine ist eine kleine radioaktive Kapsel verloren gegangen. Im Umkreis von einem Meter sei die Strahlung so hoch wie bei zehn Röntgenbestrahlungen in einer Stunde.