Putin sichert Scholz Möglichkeit von Gaszahlungen in Euro zu

Russlands Präsident Wladimir Putin hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach Angaben der Bundesregierung zugesichert, dass europäische Unternehmen ihre Rechnungen für russisches Gas weiterhin in Euro begleichen können.

Putin: Keine Änderung für europäische Vertragspartner

Putin habe in einem Telefonat betont, "dass sich für die europäischen Vertragspartner nichts ändern werde", erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch. Die Zahlungen würden demnach weiterhin in Euro an die Gazprom-Bank überwiesen, welche dann die Umrechnung in Rubel vornehme.

