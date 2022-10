Proteste im Iran: Was Solidarität bewirken kann

Überall auf der Welt rufen Exil-Iraner und Menschenrechtsorganisationen zu Protesten gegen die Regierung in Teheran auf. In Deutschland sind in den vergangenen Wochen gut 10.000 Menschen auf die Straße gegangen. Die meisten kamen nach Polizeiangaben in Berlin zusammen: Insgesamt 5.000 Personen haben in der Hauptstadt protestiert. In Hamburg waren es etwa 4.000 und in Frankfurt am Main rund 2.800. Auf Plakaten und in Sprechchören verurteilten sie die Gewalt gegen Demonstrierende im Iran, forderten mehr Rechte für Frauen und die Freilassung politischer Gefangener.

Solidaritätsbekundungen nach dem Tod von Mahsa Amini

Hintergrund der Solidaritätsbekundungen ist die gewaltsame Niederschlagung von Protesten im Iran nach dem gewaltsamen Tod der 22-jährigen Mahsa Amini. Die iranische Sittenpolizei hatte die junge Frau festgenommen, weil sie ihr Kopftuch in der Öffentlichkeit nicht korrekt getragen hatte. Sie kam während ihrer Inhaftierung ums Leben. Doch was bringen Demonstrationen in Frankfurt, Berlin oder Hamburg den Menschen im Nahen Osten?

"Proteste in Deutschland haben zunächst mal den größten Effekt auf die deutsche Regierung", sagt der Politikwissenschaftler Tareq Sydiq im BR24 Podcast "Dreimal besser".

Der Forscher vom Zentrum für Konfliktforschung der Universität Marburg beschäftigt sich seit Jahren mit den Protesten im Iran. Wer hierzulande protestiert, sagt Sydiq, der erhöhe den Druck auf die deutsche Regierung, ihre Politik anzupassen und über Sanktionen nachzudenken. Demonstrationen in Deutschland würden aber durchaus auch von Protestierenden im Iran wahrgenommen – als Solidaritätserklärung, die motivierend wirken könne.