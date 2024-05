K-Frage der Union: Söder sieht Merz in der Favoritenrolle

CSU-Chef Markus Söder hat am Dienstag in der "Welt am Morgen" auf Bayern 2 den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz als Favoriten in der Kanzler-Frage genannt.

Der bayerische Ministerpräsident betonte: "Wir werden auf jeden Fall zusammen eine gute Lösung finden. Da darf sich jeder darauf verlassen." Söder verwies auf den vereinbarten Zeitplan der Schwesterparteien: "Wir haben jetzt die einzelnen Etappen - die Europawahl, die Landtagswahlen im Herbst [...] und danach gibt es eine gemeinsame Entscheidung."

Söder über CDU-Grundsatzprogramm: "Da ist sehr viel CSU drin"

Vor seiner Rede auf dem CDU-Bundesparteitag lobte Söder das neue Grundsatzprogramm der Schwesterpartei: "Da ist sehr viel CSU drin. Das tut uns gut. Es tut der gemeinsamen Zusammenarbeit gut." Nach Söders Worten stehen sich die Schwesterparteien näher als jemals zuvor: "Das ist ein neues Miteinander."

Söder will bei seiner Gastrede beim CDU-Parteitag auch für die Europawahl im Juni mobilisieren: "Wir müssen für diese größte demokratische Wahl der Welt - außer Indien, das ist noch größer natürlich von den Menschen her - werben, damit dieses Europa am Ende nicht möglicherweise den Radikalen überlassen wird."

Die CDU will heute, am zweiten Tag ihres Bundesparteitags ein neues Grundsatzprogramm beschließen - das erste seit 2007. Darin sind unter anderem eine Neuorientierung in der Migrationspolitik sowie Steuersenkungen vorgesehen.