Pessach in schwierigen Zeiten: "Wir denken auch an die Geiseln"

Unter den Festgästen in Amberg ist auch Dorothea Woiczeckowski-Fried. Sie ist 83 Jahre alt und hat den Holocaust überlegt. Heute lebt sie in Tirschenreuth und ist extra zum Pessachfest nach Amberg gekommen. Auch sie denkt an die Geiseln und den Krieg. "Das Wichtigste ist Frieden. Frieden in der ganzen Welt", sagt sie.

Das ständige Ringen um Freiheit prägt die Geschichte des jüdischen Volkes. An die Flucht aus Ägypten sollen auch die vielen symbolischen Speisen beim Sedar-Abend erinnern, mit dem das Pessach-Fest beginnt. So lag etwa vor jedem Teller im Speisesaal der Jüdischen Gemeinde in Amberg gestern einfaches, ungesäuertes Matzen-Brot. Das Brot, das nur aus Mehl und Wasser besteht, wurde so auch vor 3.000 Jahren in der ägyptischen Gefangenschaft gegessen. "Als die Juden aus Ägypten ausgezogen sind, hatten sie keine Zeit", erklärt Rabbiner Elias Dray. Der Teig konnte nicht mehr gesäuert werden und wurde rasch fertig gebacken. So ist das Matzen-Brot entstanden.

"Dieses Jahr haben wir auch viel Bitterkeit erlebt"

Für die Gäste liegen zum Festbeginn auf dem sogenannten Seder-Teller noch weitere symbolische Speisen bereit. Es gibt etwa "Seroa", ein Stück Lammknochen. Es erinnert daran, dass Gott Moses angewiesen hatte, ein Lamm zu opfern. Mit dem Blut der Tiere markierten die jüdischen Familien ihre Türpfosten, damit ihre Erstgeborenen nicht getötet werden.

"Dann haben wir das Maror, das Bitterkraut. Dieses Jahr haben wir auch viel Bitteres erlebt", sagt Rabbiner Drey. Außerdem gibt es "Karpas". Karpas ist hebräisch und bezeichnet rotes Gemüse, in Amberg liegen deswegen Radieschen auf dem Teller. Elias Drey erklärt, dass es an Freiheit erinnert: "Man taucht das dann in Salzwasser ein. Das ist auch Traurigkeit, aber trotzdem: Wir sind freie Menschen geworden, nur freie Menschen tauchen in Wasser ein." Daneben liegt ein Ei zur Erinnerung an das Festtagsopfer. Doch vor dem Essen wird erst Gottesdienst gefeiert.

Gegen 20 Uhr gestern Abend füllt sich die Synagoge in Amberg immer mehr. Unter den Besuchern sind auch Verwandte, die extra aus Israel und Amerika angereist sind. Nun feiern alle zusammen acht Tage lang Pessach. Das in der Küche der Synagoge vorgekochte Festessen reicht auf jeden Fall für zwei Tage.

Mit Informationen der KNA.