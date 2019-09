Patientensicherheit: Wie kamen medizinische Daten ins Netz?

Wie sich Datensätze von Patienten verbreiten

Wenn Patienten in einer MRT-Röhre untersucht werden, entstehen zwei- und dreidimensionale Bilder vom Körperinneren. Diese Bilder werden von den Geräten auf einen speziellen Server geschickt, der für die Bildarchivierung verwendet wird, ein so genanntes "Picture Archiving and Communication System" (PACS).

Am Ende der Untersuchung bekommen Patienten ihre Aufnahmen häufig auf einer CD oder DVD. So auch Katharina Gaspari. Besucht sie nun einen weiteren Arzt, nimmt sie ihre CD mit. Die Bilder werden auch in dieser Praxis auf einen Server gespielt. So verbreiten sich die Datensätze. Passiert an einer Stelle der Fehler - beim Speichern der Aufnahmen oder beim Einlesen, weil einer der Rechner aus dem Internet heraus erreichbar ist, landen diese Datensätze im Internet.

"Bei den Systemen, die ich überprüft habe, hatte ich den Eindruck, dass ich im Zweifelsfall sogar in der Lage wäre, früher als der Arzt auf das Bild zuzugreifen", sagt Dirk Schrader. Er kontaktierte das für IT-Sicherheit zuständige Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und Investigativ- und Datenjournalisten des BR. Die Server aus Deutschland sind mittlerweile offline.

Kleiner Fehler, großes Problem für Patienten

Bis heute ist nicht in allen Fällen geklärt, wo der Fehler genau lag. Ein Arzt einer kleineren radiologischen Praxis – dort lagen nur einzelne Patientendatensätze – schloss in einem ersten Telefonat mit den BR-Reportern kategorisch aus, dass der Fehler bei seiner Praxis liegen könnte. Zwei Stunden später meldete er sich erneut und merkte an, dass er den Fehler nun doch gefunden habe. Die Daten fielen beim "Erstellen von speziellen CDs" an und landeten über einen Webserver im Netz. Der Fall zeigt, wie unübersichtlich eine IT-Infrastruktur werden kann, auch in kleineren Praxen. In großen Krankenhäusern sind bis zu 30.000 Rechner im Netzwerk angeschlossen – und ein einziger Fehler kann problematisch sein.

Zum Beispiel bei einem großen bayerischen Universitätsklinikum. Dort wurden Bilder kurzfristig auf einem Rechner gespeichert. Die Daten sollten für eine Studie anonymisiert werden – die Patienten hatten zugestimmt. "Der Rechner wurde jedoch an ein für solche Zwecke nicht zulässiges Netz angeschlossen und war daher über das Internet zugänglich", heißt es in einer schriftlichen Antwort eines Pressesprechers auf BR-Anfrage. Es handelte sich also um eine Fehlkonfiguration.

In den USA ist das Problem besonders groß. Mehr als fünf Millionen Datensätze von Patienten sind nach Auswertungen von ProPublica betroffen. Ein Fall geht zurück auf einen Dienstleister für mobile Radiologie, die Patienten vor Ort besucht, zum Beispiel in Seniorenheimen oder Gefängnissen. Mehr als eine Million dieser Datensätze waren offen im Netz.

Bayerische Datenschutzbehörde prüft

Das Datenleck alarmiert auch den Bundesbeauftragten für Datenschutz, Ulrich Kelber: "Gesundheitsdaten sind besonders sensible personenbezogene Daten. Sie treffen eine Aussage über den engsten Kreis unserer Privatsphäre, das geht niemanden irgendetwas an." Es bestehe die Gefahr einer Diskriminierung, warnt Kelber: "Sie haben eine Krankheit, und jemand nutzt diese Tatsache, dass sie sie haben, gegen sie aus." Ob Unbefugte die medizinischen Datenätze missbräuchlich verwendet haben, ist bislang nicht bekannt.

Wo genau das Ingolstädter Datenleck liegt, in dem Bilder und Daten von Katharina Gaspari gelandet sind, ist bislang unklar. Das Klinikum Ingolstadt hat auf BR-Anfrage hin den Fall geprüft und mitgeteilt, dass das Datenleck nicht bei ihnen liege. Auch zwei Radiologiepraxen können nach eigenen Angeben ausschließen, dass es sich um ihre Server handelt.

Der Fall in Ingolstadt wurde nach Informationen des BR bei der zuständigen Behörde angezeigt, dem Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht. Auf Anfrage teilte ein Sprecher mit, dass man den Fall bereits prüfe: "Dies kann von aufsichtlichen Maßnahmen wie einer verbesserten IT-Sicherheit bis hin zur Einleitung eines Bußgeldverfahrens gehen." Die Datenschutzgrundverordnung sieht vor, dass Personen, die von einem Datenleck betroffen sind, informiert werden müssen. Katharina Gaspari und viele andere dürften also bald Post bekommen.

Die Recherche ist eine Kooperation des Bayerischen Rundfunks mit dem US-amerikanischen Recherchebüro ProPublica.

