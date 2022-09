Neues Infektionsschutzgesetz: Widerstand wächst

Das neue Infektionsschutzgesetz bleibt umstritten. Vergangene Woche hatte der Bundestag die Corona-Regeln für Herbst und Winter beschlossen, am Freitag sollen sie den Bundesrat passieren - die derzeitige Regelung läuft am 23. September aus. Bayern will sich bei der Abstimmung enthalten, ebenso Thüringen – aus verschiedenen Gründen. Elternverbände aus München forderten ein klares "Nein" der bayerischen Staatsregierung, weil Kinder und Jugendliche durch das neue Gesetz benachteiligt würden.

Ramelow: "Gebe keine Zustimmung"

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) kritisiert insbesondere die Entscheidung, die einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitsbereich aufzuheben.

"Ich habe dafür kein Verständnis. Meine Zustimmung wird das Infektionsschutzgesetz des Bundes in dieser Form nicht haben", sagte der Linke-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Es solle nicht weiter Unfrieden gestiftet werden, nur weil der Bundestag nicht die Kraft hatte, eine allgemeine Impfpflicht zu beschließen, so Ramelow.

Die rot-rot-grüne Koalition in Thüringen enthält sich nach einer internen Vereinbarung im Bundesrat, wenn es innerhalb der drei Parteien Linke, SPD und Grüne unterschiedliche Auffassungen zu einer anstehenden Entscheidung gibt.

Holetschek für Enthaltung

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hatte bereits am Dienstag via Twitter angekündigt, dass sich der Freistaat bei der Bundesrats-Abstimmung zum neuen Infektionsschutzgesetz enthalten werde. Als Grund gab er an, dass viele Fragen vom Bund nicht beantwortet worden seien.