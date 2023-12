Nach Schäubles Tod: "Deutschland verliert einen scharfen Denker"

CSU-Landesgruppenchef Dobrindt: "Großer Parlamentarier"

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt erklärte: "Mit Wolfgang Schäuble verliert Deutschland einen großen Parlamentarier, der sich über Jahrzehnte für dieses Land verdient gemacht hat." Die deutsche Einheit, die europäische Einigung und viele wegweisende Entscheidungen blieben für immer mit seinem Namen verbunden, so Dobrindt.

Bundeskanzler Scholz: "Streitbarer Demokrat"

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hob die "beeindruckende und sehr lange Politiker-Karriere" von Wolfgang Schäuble hervor: "Sein Intellekt, seine Freude an der demokratischen Auseinandersetzung, sein konservatives Weltbild und seine rhetorische Schärfe zeichneten ihn in all dieser Zeit ganz besonders aus", hieß es in einer Presseerklärung. "Deutschland verliert einen prägenden Christdemokraten, der gerne stritt und dabei doch nie aus dem Blick verlor, worum es geht in der Politik: Das Leben der Bürgerinnen und Bürger besser zu machen."

Auf der Plattform X würdigt Scholz den Verstorbenen als "scharfen Denker, leidenschaftlichen Politiker und streitbaren Demokraten", der Deutschland mehr als ein halbes Jahrhundert als Abgeordneter, Minister und Bundestagspräsident geprägt habe.