Nach Angriffen: Kiew ruft Ukrainer zum Stromsparen auf

Offensive bei Cherson

Unterdessen treiben die ukrainischen Streitkräfte ihre Offensive gegen die russischen Invasionstruppen in der südlichen Region Cherson nach eigenen Angaben voran. Dort seien 43 russische Soldaten getötet und sechs Panzer sowie andere Ausrüstung zerstört worden, teilt das Militär mit.

Am Mittwoch hatte die von Russland eingesetzte Verwaltung in Erwartung eines ukrainischen Angriffs eine Evakuierung in dem besetzten Gebiet und auch in der gleichnamigen Regionalhauptstadt Cherson angeordnet. In der Ostukraine an der Grenze zu Russland konzentrierten sich die russischen Streitkräfte dem ukrainischen Militär zufolge bei ihrem Vorstoß vor allem auf die Städte Bachmut und Awdijiwka. Bachmut steht im Mittelpunkt des nur langsamen russischen Vormarschs in der Region Donezk. Nach den ukrainischen Angaben haben die russischen Truppen in der Region mindestens zehn Städte mit Panzern und Artillerie beschossen.

Außerdem verhängte Russlands Präsident Wladimir Putin am Mittwoch in den vier völkerrechtswidrig annektierten ukrainischen Gebieten das Kriegsrecht. Das ermöglicht auch offiziell eine Verstärkung der Streitkräfte, Ausgangssperren, Zensur und die Internierung ausländischer Bürger.

