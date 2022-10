Ukrainisches Volk erhält Sacharow-Preis des Europaparlaments

Das Europäische Parlament hat den diesjährigen Sacharow-Preis für Demokratie und Menschenrechte an das ukrainische Volk verliehen. Das ukrainische Volk, vertreten durch seinen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und weitere gewählte Vertreter sowie die Zivilgesellschaft, erhalte den Preis für seine derzeitigen Kämpfe und Leiden, sagte Parlamentspräsidentin Roberta Metsola in Straßburg.

"Ukrainer verteidigen seit Monaten heldenhaft ihr Leben, ihre Familien und ihre Freiheit. Sie riskieren ihr Leben auch für Europa und die Werte, an die wir alle glauben, für Frieden und Demokratie", erklärte Metsola. Für den Preis waren auch der inhaftierte Wikileaks-Gründer Julian Assange und die kolumbianische Wahrheitskommission nominiert.

Sacharow-Preis ist mit 50.000 Euro dotiert

Die Verleihungszeremonie findet am 14. Dezember in Straßburg statt. Der Sacharow-Preis für geistige Freiheit wird seit 1988 vom EU-Parlament an Persönlichkeiten und Institutionen vergeben, die sich besonders für Menschenrechte und Minderheitenschutz, Achtung des Völkerrechts und geistige Freiheit einsetzen. Benannt ist die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung nach dem sowjetischen Physiker und Friedensnobelpreisträger Andrej Sacharow (1921-1989).

2021 ging die Auszeichnung an Nawalny

Zu den prominentesten Preisträgern gehören der ehemalige UNO-Generalsekretär Kofi Annan (1938-2018) und Südafrikas Ex-Staatspräsident und Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela (1918-2013). 2021 ging die Auszeichnung an den russischen Oppositionellen und Anti-Korruptions-Aktivisten Alexej Nawalny, 2020 an die demokratische Opposition in Belarus.

Die Entscheidung für einen Preisträger fällt in mehreren Stufen. Nachdem die Abgeordneten und ihre Fraktionen Kandidaten vorgeschlagen haben, treffen der Außen- und der Entwicklungsausschuss eine Auswahl von drei Finalisten. Die Konferenz der Präsidenten, bestehend aus den Vorsitzenden der Fraktionen und dem Parlamentspräsidenten, wählt schließlich einen Gewinner aus.

Mit Informationen von AFP und KNA